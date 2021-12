Celeste Muriega habló sobre la relación que tuvo con Diego Maradona

A pesar de que Diego Maradona no se encuentra físicamente presente desde hace más de un año, su recuerdo está más vigente que nunca. Debido a su reciente aniversario de fallecimiento, fueron muchos los que salieron a hablar de él y a recordarlo. Una de las que se expresó sobre El Diez y contó detalles de la relación que mantenían fue Celeste Muriega.

La bailarina estuvo como invitada en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en eltrece, y no se guardó nada delante de las cámaras. Ella conoció al astro del fútbol cuando era novia de su amigo Alejo Clérici y compartieron mucho tiempo juntos.

Todo se dio cuando el conductor le consultó: "Todos siempre cuentan alguna anécdota de algún gesto de generosidad que tenía inclusive con gente que no conocía, ¿con vos tuvo alguno en particular?". Sin vacilar, ella le respondió: "Sí, desde el primer momento”.

Fue allí cuando se explayó y contó una anécdota personal con Maradona. "Cuando estaba por viajar, que me sacó Alejo el pasaje, lo sacó económico y yo imagínate de Haedo a Dubái sin escalas iba con los ojos cerrados, y él dice ‘no pero cómo va a viajar en económica, son muchas horas, tiene que ir que ir en business’, entonces hizo que viajara en business", señaló al aire y sumó: "Lo hizo sin conocerme, solo por pensar en mi comodidad y que llegue bien. Después nada, pasarla súper bien en todo lo que hacíamos".

Diego Maradona

Posteriormente, De Brito indagó: "¿Cuándo escuchas las cosas malas que se dicen de Diego que te pasa?". Muriega, contestó: "No me gusta, primero porque no está, segundo porque le tomé mucho cariño. Yo conozco a Diego, no a Maradona. Los triunfos que tuvo en el fútbol yo ni los viví prácticamente pero como persona viví un montón de cosas re lindas".