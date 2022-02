El sueño de Christian Sancho cuando habla de Celeste Muriega: “Ojalá pueda decir que…”

Algunos días atrás, Christian Sancho y Celeste Muriega fueron captados por el siempre atento lente de los paparazzis paseando muy cariñosos por el barrio de Palermo.

Los dos compañeros de Sex, la obra dirigida por José María Muscari, generaron expectativas sobre un nuevo romance en puerta. "Esto fue en un bar de Palermo el 28 de enero. Los dos están en Buenos Aires, pero ahora viajaron a Córdoba para ir a los premios Carlos. En Carlos Paz, Christian vio la cámara de Intrusos y rajó”, reveló Daniel Ambrosino junto a las postales.

Pero lo cierto es que si bien Christian Sancho no quiso hablar al respecto en un principio, Celeste Muriega no tuvo problema en salir a hacerle frente a las postales negando una relación: "Qué raro que me vinculen con alguien a mí A ver, yo estoy soltera. Y la verdad es que estoy en la búsqueda de algo. Sí, me encantaría. Pero hoy en día no te puedo confirmar nada”.

Seguido a eso, uno de los galanes más codiciados del país habló con el periodista Juan Etchegoyen y se sumó del todo a la negativa: "Hola Juan, te voy a responder muy corto y lo siguiente: todo lo que pasa en la obra, se queda en la obra”.

Pero este fin de semana, nuevos datos salieron a la luz y terminaron de confirmar que se está gestando algo muy lindo. Christian Sancho salió a hablar en Implacables (El nueve) y confió sobre Muriega: “Es una persona hermosa que estoy conociendo”.

Ademas, el modelo hizo una fuerte declaración que dejó ver que pese a lo que le dijo a Etchegoyen, no considera su flamante relación como algo pasajero y le pone todas las fichas.

“Yo no suelo clasificar a los vínculos, uno los va encontrando con el tiempo y se va poniendo a tono con lo que le va pasando”, comenzó diciendo Christian. Sin embargo reveló cómo nació todo.

“La verdad es que es una chica hermosa, una persona que admiro y respeto mucho, con muy buen humor, compañera, buena persona. Es alucinante más allá de su talento, que es enorme… Se fue dando una relación que ojalá el día de mañana pueda decir ‘es mi novia, es una persona con la que a mí me gustaría compartir el resto de mi vida’”, reveló el actor y sorprendió.