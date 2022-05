La ex mujer de Christian Sancho lo denunció: "Me quiere sacar de mi casa y..."

La historia no terminó de la mejor manera. Ya está más que dicho: Christian Sancho rompió con Vanesa Schual a fines de 2020 y, en el pasado verano, formó pareja con Celeste Muriega, su compañera de elenco. "Eso no le gustó a nadie", dijo una persona que conoce al galán. Y trajo cola, como en otras veces con Sancho.

Ahora, según la información que brindó Pablo Layús, la ex realizó una terrible denuncia y quiere ir a la justicia después que se conoció que Sancho planea casarse con Muriega, en una boda que anunció con bombos y platillos en la tele.

“Me escribió Vanesa, la ex de Christian Sancho, indignada. Me dijo: ‘Abandonó la casa en la que convivíamos hasta febrero. No dejó económicamente insolventes llevándose todos los ahorros de la familia'. Terrible”, leyó el panelista cordobés.

“Ve a su hijo cada doce horas, pero su hijo no sabe ni siquiera que tiene una novia. Nos quiere sacar de la casa en la que estamos viviendo. Estoy indignada y hablando en este momento con abogados’”, sumó el periodista de Intrusos, que prometió que este viernes 20 de mayo dará más información.

Christian Sancho y Celeste Muriega se conocieron en la obra Sex, que dirige el siempre polémico José María Muscari, durante el verano. Lo mantuvieron unos meses en secreto, pero luego salió todo a la luz.

Esta semana, en una entrevista, la bailarina confesó que él le pidió casamiento. "Estábamos en el teatro, entre cuadro y cuadro, y me dijo ‘¿te casarías conmigo?’. Y le dije que sí. Después pensé, ‘me está tanteando’. Pero la propuesta fue firme”, dijo ella.

Sancho se sumó a la nota: “Me dijo que sí, y nos gustó tanto la posibilidad que queremos hacer un compromiso pronto”. El dato: ninguno de los dos se casó nunca por iglesia, con sus parejas anteriores.

“Queremos que vuelva a suceder eso de la fiesta, estamos con ganas de un compromiso más fuerte. Estamos comprometidos con la relación, nos elegimos todos los días. Sería un sello extra a la relación, lo vamos a disfrutar los dos”, agregó Muriega.

“Nuestra fiesta de compromiso sería un piloto de la boda, la idea es que sea en el último trimestre del año. No hay que acelerar los tiempos. Tiempo al tiempo, pero estamos felices”, terminó él.