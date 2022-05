El mal momento que atravesó Romina Pereiro en pleno aislamiento por coronavirus

Mientras crece la cuarta ola de contagios de coronavirus en el país, trascendió que Romina Pereiro contrajo el virus por tercera vez. Sin embargo, lo que le hizo pasar un mal momento a la nutricionista en estos días no fue la enfermedad sino una situación de su vida personal que revelaron en LAM (América).

Romina Pereiro le confirmó a la panelista Andrea Taboada que está aislada y con algunos síntomas. "Estoy rota, porque me duele todo, así que es una cepa medio fuertecita, pero igual bien, tranqui", contó la ex de Jorge Rial.

Por otro lado, según Pía Shaw, Pereiro pasó un mal momento al pedirle ayuda a su exmaridoque busque a las hijas y según la panelista, Gustavo Olmedo le dijo que no.

Según contó la integrante de LAM, Las nenas viven con Romina Pereiro y la nutricionista la solicitó a su ex que se las lleve para poder transitar su reposo en tranquilidad y a solas.

“Está pasando un hermoso momento porque le pidió al exmarido que busque a las hijas y le dijo que no podía. Un amor”, expresó con ironía Pía Shaw.

Luego, la periodista remarcó: “El padre de las chicas es un amor. Ella le dice ‘tengo que hacer reposo, no me siento bien, ¿podés buscar a las nenas?’. Y su respuesta es ‘no, no puedo, no estoy en Capital y como ellas ya tuvieron, no pasa nada’”.