El llamativo gesto de La China Suárez con Rusherking en su cumpleaños

Luego de que se viralizaran las imágenes de La China Suárez a los besos con el músico Rusherking, en la fiesta post Martín Fierro, uno de los principales temas de la semana es, sin duda, la continuidad de esta sorpresiva relación.



Si bien la actriz aún no se expresó al respecto, sí lo hizo el joven cantante, quien en la semana se cruzó con los micrófonos de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, y arrojó una extraña frase que dio que hablar.



“De mi vida privada prefiero no hablar, la mantengo oculta. Soy un caballero, pero con la China Suárez me fui mundial”, había expresado el músico.





Ahora, tras el cumpleaños de Rusherking, la China Suárez volvió a dejar otro indicio de que la relación es en serio. “Amor”, escribió la actriz en una historia de Instagram luego del festejo de cumpleaños del cantante.



Asimismo, la panelista de LAM Estefanía Berardi, especialista en redes sociales, mostró unos posteos que dejaban en clara evidencia que el romance entre La China y Rusherking está avanzando.



“Miren el mantel de la China y pasen a mi siguiente historia”, escribió la panelista en una historia en su cuenta personal de Instagram. En la misma, se ve una captura de la casa de la China Suárez donde hay un mantel a rayas de color verde y blanco.





En la siguiente historia, Estefanía Berardi compartió una publicación de Rusherking en el que se ve el mismo mantel mientras muestra cómo disfruta de un plato de milanesas.



Ante de que esta relación saliera a la luz, la China Suárez había quedado envuelta en escándalos entre Mauro Icardi y Wanda Nara y luego hasta con Rodrigo de Paul. En tanto que el músico es el ex novio de María Becerra.