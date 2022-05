Los ataques de furia de la China Suárez contra LAM por revelar datos de sus romances: “¿Por qué me odias?”

La China Suárez, siempre la China Suárez. La actriz surfea por la cresta de un tsunami de polémicas, de tramas escandalosas en el plano privado e íntimo. Hace tiempo que su nombre se vincula con un sinfín de romances, o de suposiciones de lazos amorosos con diferentes famosos.

Claro que el sismo de mayor magnitud lo protagonizó con la relación clandestina que entabló con Mauro Icardi, ese vínculo de chateo durante meses que se consumó con una noche pasional en un hotel en París, reconocida por la propia Wanda Nara y que dio origen al Wandagate.

Pero María Eugenia no se detuvo, continuó inmiscuida en otras maniobras peculiares, como todos los rumores que circularon de un affaire con Rodrigo de Paul, o la reciente finalización de una especie de noviazgo con el español Armando Mena Navareño, quien soltó indicios de no comprender los manejos.

Como si fuese poco, en los últimos días, la China se abalanzó sobre los brazos del joven Rusherking, ese trapero que supo ser el novio, hasta hace unas semanas, de María Becerra. Llamativamente, la actriz permitió que se los captara a ambos a los besos en un boliche en Puerto Madero.

Justamente en esa noche, que fue la continuidad de los Martín Fierro, Suárez se trenzó con Ángel de Brito. Justo el conductor de LAM, ese programa que ofició de la mayor fuente de datos revelados sobre el Wandagate. Lo cierto es que María Eugenia lo encaró al conductor.

Para detallar todo ese rapto, Ángel contó: “De repente de la nada, una chica me dice ‘hola’, no sabia quien era y era la China, no la reconocí. Me vino a hablar ella, me dijo ‘¿por qué me odias?’. Le dije que no era tan importante como para que la odie”. Una frase que corrobora que María Eugenia siente una especie de persecución de LAM.

Todo esto se suma a aquella llamada caliente que Suárez mantuvo con Yanina Latorre, en plena ebullición de la infidelidad de Icardi a Wanda. Así lo narró la panelista: "En un momento empecé a gritar yo y me dijo: 'No me grites vos, que a mí no me grita ni mi mamá'. A lo que respondí: 'Tu mamá te tendría que haber pegado dos gritos, así saliste'”.