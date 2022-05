El dato íntimo sobre el neurólogo de Felipe Pettinato que desató polémica y repudio

En medio de la conmoción por la muerte del neurólogo y amigo de Felipe Pettinato, una panelista reveló un dato íntimo sobre el profesional de la salud, desatando polémica y repudio ya que muchos usuarios en la red criticaron a la comunicadora por hablar en esos términos de una persona fallecida.

El cuerpo del reconocido neurólogo Melchor Rodrigo fue encontrado calcinado en el domicilio de Felipe Pettinato, y mientras la Justicia avanza en la investigación del estremecedor caso, los programas de televisión abordaron el tema desde las más diversas perspectivas. Por ejemplo en A la tarde (América), Caramelito Carrizo detalló: “Lo entrevisté en un programa de radio porque él era especialista en esclerosis múltiple. Si bien mi hermano tenía ELA, a mí me interesó mucho sacar un turno con él y hablar sobre el tema. Él quiso tomar el caso de mi hermano, se conocieron y se hicieron muy amigos. Era muy cariñoso con sus pacientes. Los acompañaba mucho y era un neurólogo brillante”.

Además, la panelista contó que Rodrigo antes de ejercer como neurólgo trabajó como anestesiólogo en los Estados Unidos durante muchos años. “De alguna manera estamos entre todos rearmando esta escena para entender qué fue lo que pasó. Cuando Pettinato se realiza la gran cantidad de operaciones, que todos sabemos, porque su intención era parecerse a Michael Jackson, se hace adicto a los opioides que si bien son drogas legales, el consumo en altas dosis genera adición”, siguió contando Caramelito.

Luego causó revuelo al revelar un detalle íntimo de la vida dle neurólogo de Felipe Pettinato. “Hoy venía pensando si podía contar esto o no porque mi intención no es ensuciar a esta persona, pero sí contar una verdad que yo sé: él consumía”, aseguró la integrante de A la tarde (América).

Además explicó: “Yo iba en mi auto con él al lado y sacaba de su mochila una medicación y la tomaba sin ni siquiera tomar agua. Según lo que me contó, era una medicación de avanzada que lo ayudaba en la concentración. Él pasaba horas enteras sin dormir estudiando porque era un bocho, era brillante, y me decía que tomaba esto para poder estar despierto y después me contaba que tenía serios problemas de insomnio y demás”.

Finalmente, la panelista apuntó: “Todas situaciones similares a las que se describen de Felipe Pettinato, adicto, como él mismo lo dijo, a los opioides, con problemas para conciliar el sueño, con problemas de alimentación. Cuando yo descubro la escena en la que sucedió el incendio, que me lo cuenta mi mamá por teléfono, realmente me conmovió imaginarme... porque, es terrible lo que voy a decir, pero un neurólogo tiene en su mano una lapicera y un sello con el que puede hacer una receta y conseguir lo que sea. Yo digo, ¿en qué estado estaban?”.

En las redes sociales, varios usuarios cuestionaron a Caramelito Carrizo por sus acusaciones, señalando que no tiene fundamentos necesarios para probar lo que dijo, y también cuestionando que el profesional fallecido no tiene la chance de defenderse de tales acusaciones.