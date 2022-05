Aparecieron los supuestos chats de Felipe Pettinato y su amigo y doctor, Melchor Rodrigo: "Demuestran que..."

El neurólogo Melchor Rodrigo falleció producto del grave y feroz incendió que se desarrolló el último lunes por la noche en el departamento de Felipe Pettinato, el hijo de Roberto, en Belgrano. Este jueves, una serie de presuntos chats entre el último mencionado y una amiga fueron revelados por el periodista Gonzalo Vázquez en Intrusos.

“Estas serían conversaciones de Felipe con una amiga, en donde le cuenta la relación que tenía con Melchor (Rodrigo)”, empezó describiendo el periodista. El neurólogo cenó con el hijo del músico el último lunes cuando se produjo el incendio en el departamento F del piso 22 del edificio en Belgrano.

“Atención con esto porque marca una dicotomía entre lo que contaba Felipe y lo que dijo la familia (de Melchor) hoy, que era una persona llena de vida, completamente sana”, siguió Gonzalo.

“Estoy con un grandísimo amigo... ¡es jefe de esclerosis múltiple a nivel mundial por cuarto año consecutivo! El único argentino en llegar a ese lugar”, habría dicho Felipe.

“Aunque es norteamericano y argentino por elección jajajaja increíblemente. Un campeón. Descubrió la Enfermedad de Lyme en Argentina ahora, esta semana terminó de editar su libro al respecto”, relató el hijo de Roberto Pettinato.

“Solo a Melchor lo encontré destruido, pobre. Y por eso me quedé. Quería hacerle un obsequio a Melchor. Le quiero regalar al Doc. un pequeño tattoo del rostro del Gral. Mohamed Alí Seineldín, con tintura glow in the dark”, se vio en la captura.

“El doc. necesita desesperadamente CBD (cannabis medicinal), en crema creería, para su papá, para la espalda de su padre”, explica en el chat. “Yo le doy”, respondió su amiga. “Sabe mucho, mucho, Melchor, eh”, siguió Felipe.

La sospecha se generaba en consecuencia en el entorno Pettinato y el periodista dijo: “Esto que él necesitaba para el médico, supuestamente, los amigos lo interpretaban como que (Melchor) lo mandaba a pedir”.

“En esta captura queda claro. Le cuenta a esta persona el capricho que tenía su papá. ‘Acá, a lo de Melchor, no viene’. En ese momento Felipe vivía en la casa de Melchor”, explicó el periodista, que también resaltó que Roberto no aprobaba el vínculo entre ambos.