Tensión por un gesto de los Pettinato a la familia del neurólogo fallecido en el departamento de Felipe

En medio de la conmoción por el fallecimiento del neurólogo y amigo de Felipe Pettinato durante un incendio en la casa del joven actor, Roberto Pettinato y su familia quisieron tener una atención con la familia del profesional de la salud, pero su gesto finalmente resultó fallido.

Según contó el cronista de Nosotros a la mañana (El Trece) Santiago Zeyen, al velatorio de Melchor Rodrigo llegó una corona de flores a nombre de los Pettinato. Pero la actitud no le habría caído nada bien a los más cercanos al neurólogo.

“Hoy temprano llegó una corona, por lo que me cuentan decía: Familia Pettinato. Y la familia de Melchor Rodrigo pidió que la sacaran del lugar. Es lo que me cuentan que sucedió, que la familia habría pedido que la corona no quede en la sala donde se estaba realizando el último adiós a Melchor Rodrigo. Fue retirada”, aseguró el periodista.

Algunas horas después, Felipe Pettinato fue trasladado a un centro de salud mental en la localidad bonaerense de Castelar. Tamara, la hermana del artista estuvo presente durante el operativo mientras que Roberto Pettinato permanece aislado en su casa tras haber dado positivo de coronavirus.

El siniestro en el departamento de Felipe se produjo el lunes en la noche, el cuerpo de la víctima fue reconocido por su madre y según el resultado preliminar del análisis forense, la muerte se produjo a causa de “quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar”.

Por otro lado, este viernes en el mismo programa mencionado comentaron que el fallecido neurólogo habría expresado algún tiempo atrás que Roberto Pettinato no lo quería como médico de su hijo.