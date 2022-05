La grave imputación judicial que podría caer sobre Felipe Pettinato tras la muerte de su amigo

Este jueves en Socios del Espectáculo (El Trece), aseguraron que la situación de Felipe Pettinato tras la muerte de un amigo suyo en el incendio del departamento donde vivía el actor, podría derivar en una grave imputación judicial en su contra.

En el trágico episodio en el domicilio de Felipe Pettinato perdió la vida el neurólogo Melchor Rodrigo, y el conductor Rodrigo Lussich habló del revés en la Justicia que atravesaría el joven artista. "Según información que maneja Socios del Espectáculo y que daremos en calidad de anticipo, es inminente la imputación por homicidio a Felipe Pettinato", enfatizó uno de los líderes del mencionado programa.

Luego Lussich agregó: "Había ciertas expectativas teniendo en cuenta todo lo que pasó, los antecedentes y el contexto de la tragedia, que lo incluye, donde alguien perdió la vida... Habría una imputación en este sentido en las próximas horas, su situación judicial está muy complicada".

A su vez, la panelista Karina Iavícoli sumó: "Felipe ya venía dando señales de alerta y alarma, creo que ya no sabía cómo avisarle al mundo... A mí no me sorprende lo que pasó, discúlpenme. Lamento que haya muerto el neurólogo, pero de verdad a mí no me sorprende. Felipe es un chico que tiene muchos problemas, no estoy echando culpas a la familia, porque sé que es muy difícil tener a una persona con fuertes adicciones, sé que las familias hacen lo que pueden".

En la tarde del jueves, Felipe Pettinato fue trasladado a un centro psiquiátrico tras haber estado internado un par de días por un cuadro de intoxicación derivado del incendio en su departamento.

Según trascendió, Pettinato venía de transitar un período de desequilibrios que habría derivado en un brote psicótico durante el momento en que se produjo el siniestro en su hogar.