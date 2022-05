La ola de memes que dejó la inesperada salida de Georgina Barbarossa de MasterChef

Este domingo, se transmitió una nueva emisión de la revancha de MasterChef Celebrity y el ciclo continúa dando sorpresas. Quien abandonó las hornallas más famosas de la televisión fue Georgina Barbarossa y esto desconcertó a muchos de los fieles seguidores del programa de Telefe. Si bien la actriz llegó a la instancia final de la segunda temporada y se disputó por el gran título con Gastón Dalmau, ahora no logró cautivar el exigente paladar del jurado y debió salir por la puerta grande.

Barbarossa presentó un arroz con castañas acompañado de brócoli, alga nori, y una “salsa de chorizo con ciruela y berenjena”, que desagradó a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. "Por sus caras, me parece que la salsa no estaría gustando”, se anticipó ella. "No sé qué es. Es un sabor como que fui a comer a una parrilla en Navidad. Todavía lo tengo en el paladar. ‘Coraje’ hay que llamar a este plato", indicó Betular.

En la cuerda floja también quedó María O'Donell, que se salvó de ser eliminada. "MasterChef es como que pone de nuevo a la gente en la vidriera. Te voy a extrañar. Te quiero, te admiro y te deseo lo mejor", expresó Martitegui al momento de despedir a la conductora.

"Yo vengo a jugar, no vengo a competir. Por supuesto que me encanta ganar, pero vine mucho más a divertirme y a pasarla bien porque el grupo es amorosísimo", indicó Barbarossa en un corte de edición.

En Twitter, los fieles seguidores del certamen llenaron la web de divertidos memes. Aquí te compartimos algunos de los que están dando vueltas y haciendo reír a los internautas.