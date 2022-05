Cuántos años tiene la mamá de Tini Stoessel y de qué trabajó toda su vida

Tini Stoessel se convirtió en una de las grandes artistas argentinas, no solo por su gran talento, carisma y trayectoria, sino porque eso la posicionó como una de las favoritas en la escena musical urbana del momento a nivel internacional.

La ex Violetta logró consolidar su carrera de una manera excepcional, pero no lo hizo sola. En su vida hubo dos pilares fundamentales que no solo le abrieron las puertas al mundo de la televisión y del espectáculo sino que la acompañaron en cada paso y decisión. Se trata de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, sus padres.

Hace algunas semanas atrás, Tini y toda la familia Stoessel se convirtieron en noticia porque su papá, famoso productor televisivo, estuvo al borde de la muerte tras sufrir un sangrado abdominal. Fueron 28 días de miedos e incertidumbres hasta que finalmente recibió el alta y la cantante pudo respirar tranquila.

Este terrible acontecimiento que tuvo en vilo no solo a la familia sino a los fans de la también actriz hizo que muchos quisieran conocer más sobre las personas que trajeron al mundo tal talento.

Mariana Muzlera es quien más acompañó a Tini a lo largo de su carrera, estando junto a ella en giras, mudanzas e importantes decisiones. Además, fue la que la impulsó a formarse desde chiquita, llevándola a clases de danza, teatro y canto.

Si bien la mujer de Alejandro Stoessel desde hace 27 años decidió dedicarse a full a sus hijos, Martina y Francisco, haciendo de ellos su máxima pasión, actualmente y con la adultez que alcanzaron los ya no tan jóvenes, está comenzando a involucrarse en el mundo de la moda.

La mujer de 53 años que tiene mucho estilo y personalidad a la hora de elegir sus looks, inauguró el pasado diciembre su propia marca de bikinis que lleva el nombre de Tierra de pecados. Lo cierto es que la empresaria fue fuertemente criticada por los precios que decidió ponerle a sus productos, que partieron de una base de 10500 pesos.

Además, la mamá de Tini Stoessel es muy activa en redes sociales, principalmente en Twitter donde hace un tiempo protagonizó un cruce con Lali luego de darle like a un twit que decía: "Lali dice que no dará shows en Buenos Aires por la situación del país. Decí la verdad: no llenás ni un bar caradura, atrevida, ladrona. Tini si que tiene talento y humildad”.

Tras aquella polémica reacción, Mariana tuvo que salir a pedirle disculpas públicas a la artista: "Disculpá, no es lo que pienso. Vi el video de Tini bailando y no leí lo que decía. No pienso eso de Lali ni de nadie. Mi intención no es ofender”.