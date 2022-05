Así está hoy Sandra Ballesteros: tiene 60 años, trabaja en una estación de servicios y vive en...

Para quienes tenían una edad adulta en la década del 90, el nombre Sandra Ballesteros seguramente les suene. La llamada “mujer fatal” de aquella década alcanzó la fama gracias a sus participaciones en el cine y en el teatro, y algunas esporádicas en la televisión.

Uno de sus mayores éxitos en la TV fue Resistiré, la novela que protagonizaron Pablo Echarri y Celeste Cid en 2003, de la cuál tiene los mejores recuerdos porque “rompió con muchos parámetros, se metió con temas truculentos y fue bastante oscura”.

Fue en diálogo con La Nación con quien Sandra Ballesteros, que hace ocho años decidió dejar todo ese mundillo de reflectores y cámaras, recordó su vida pasada, aseguró que no la extraña para nada y contó detalles de la nueva que empezó en una localidad tranquila de Entre Ríos.

Cuando se dio cuenta que su vida no la llenaba se mudó a Villaguay, una pequeña ciudad de menos de 50 mil habitantes. Allí decidió hacerse cargo de la estación de servicio que manejaba su papá.

“Internamente sentía que necesitaba otra forma de vida, y que esa otra forma de vida estaba pidiendo desarrollarse. Fue algo tan definitivo que cuando mi papá me contó que había puesto en venta la estación de servicio de Villaguay, le dije casi sin pensarlo que no la vendiera, que yo me iba a hacer cargo”, reveló en diálogo con Liliana Podestá.

Ballesteros confió que el cambio le costó un poco, porque hay que entender el ritmo de un lugar que se desconecta al mediodía y recién se reactiva a las cinco de la tarde, donde existe la costumbre de dormir la siesta y que tienen otros hábitos diferentes a los de Capital Federal. Sin embargo lo logró y hoy se siente muy feliz.

Además, en su nueva vida, aseguró que recibió “un llamado espiritual”: “Fue a través de la música, dirijo un coro, monté un vía crucis viviente y un pentecostés con gente del lugar, que no son actores. Hace años que pertenezco a un grupo de oración que se llama Abba Padre en la Iglesia Santa Rosa de Lima, y pertenece a la Renovación Católica Carismática”.

Otro dato revelador que Sandra confió en aquella íntima entrevista fue su anhelo de ser madre. Allí contó que no está en pareja, que vive con sus dos perras y agregó: “Estoy esperando que se dé algo que deseo desde hace mucho tiempo. Estoy en un proceso de adopción, de un niño o niña de entre 10 y 15 años”.