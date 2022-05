Quién es la mejor amiga famosa de Valeria Sampedro

Sólida, inteligente, reflexiva y resolutiva. Valeria Sampedro brilla en su desenvolvimiento en la señal de cable Todo Noticias, en la que acumula un periodo extenso de experiencias de todo tipo y en la que pudo destacarse en la conducción de Tempraneros.

La periodista saltó a la aventura de acompañar a Sergio Lapegüe durante varios meses, a partir de la licencia por maternidad de Roxy Vázquez, lo que le motorizó la oportunidad de oficiar de guía de uno de los segmentos con mayor audiencia del canal.

El viernes pasado, Valeria se despidió del aire con palabras muy emotivas y sobre todo el amor de todos sus compañeros. Además, la comunicadora armó un posteo conmovedor en su Instagram y escribió: “Último día en Tempraneros y el reemplazo que me cambió la perspectiva de hacer noticias en la tele. Porque no dejamos de informar, pero me he reído a carcajadas a las 6 de la mañana y los que me conocen saben lo que soy recién amanecida”.

Esta multifacetica profesional de los medios posee un sinfín de aristas muy interesantes. Dentro de su abanico de particularidades sobresale una amistad profunda, íntima y de larga data con otra famosa. Una mujer que genera carcajadas y que engalana las tablas del teatro, así como los sets de televisión.

Valeria edificó un lazo indisoluble con Dalia Gutmann, la comediante que ilumina con sus monólogos, con esas reflexiones de la cotidianidad y que brota naturalidad por todos sus poros. Sí, Sampedro y la esposa de Sebastián Wainrach se conocen desde la adolescencia.

De hecho, ambas comenzaron un proyecto laboral juntas, dado que se lanzaron a la aventura de protagonizar un ciclo radial en Gente Radiovisión 107.5, todos los lunes y miércoles a las 18. Un desafío que las estimula, por eso Dalia escribió en Instagram: “Se me dio laburar con vos”.

Tan sincera y maravillosa es la relación que Valeria se encargó de presentar el libro de Gutmann, llamado “Tengo algo para decir”, y para eso redactó un mensaje muy sentimental. “La buena noticia es que todo eso que ella muestra en el escenario, en la tele, en las redes, es tal cual. Así es ella”, posteó.

La conductora de TN aportó más detalles de los rasgos de la personalidad de la comediante: “Desfachatada, muy de la mística de las energías; una mina que aprendió a cagarse de risa de si misma antes que de los demás, empeñada en encontrar el lado positivo de las cosas. A veces un poco naif. Y que, posta, no le tiene miedo al ridículo”.