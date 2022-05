El tremendo posteo con el que Ivana Nadal avisó que se fue de su casa en pleno Censo

El plan de Ivana Nadal para el 2022 era irse del país. Así es, instalarse en Estados Unidos junto a su novio y alejarse del lugar que tanto criticó durante la pandemia. Sin embargo esos planes se vieron frustrados cuando la Embajada de Estados Unidos le advirtió que ella tenía visa de turista y que si decidía quedarse a vivir, la deportarían.

Para ese entonces, la modelo ya había puesto en venta su departamento y se había desprendido de sus bienes materiales. Sin embargo, día después ella salió a decir que su plan nunca fue irse de la Argentina: “Solamente viajé diez días de vacaciones a Estados Unidos y cuando volví la gente decía que yo vivía allá. Las noticias no sé de dónde salen. Yo lo único que puedo decir es que sigo con mi vida, experimentando, haciendo, creando, me sigo conociendo”.

Sumado a todo eso, algunos días atrás corrió el rumor de que Ivana Nadal se habría separado de Bruno Siri, quien también fue novio de Nati Jota. “Desde febrero ella, y desde enero él, no están poniendo fotos juntos. Tengo muchas dudas y pocas certezas, porque se siguen todavía en redes sociales”, dijo Luli Fernández en Socios del espectáculo para dar a conocer la noticia.

"Él no para de subir mucha joda, que sale con amigos, y ella ya no está likeando tanto. Y viceversa. Ella está subiendo unas fotos en donde está hecha una bomba y él no likea tanto”, sumó la panelista, quien también contó que le mandó un mensaje a Ivana y no le respondió.

Pero ahora, en pleno Censo 2022, Ivana Nadal se volvió a convertir en tendencia y por otro motivo que poco tiene que ver con el amor y sus planes frustrados. La modelo compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes medias “subidas de tono” y la señalaron como la encargada de llevar adelante un Censo hot.

La morocha publicó una historia en donde se encuentra en topless en la playa y la acompañó con unas fotos en feed de lo más sensuales. Ahí asegura que pronto estará nuevamente por Costa Rica, dejando en claro cuáles son sus futuros planes.

No son las primeras fotos de ese calibre que publicó Ivana Nadal en los últimos días, dado que viene realizando una serie de publicaciones con ropa interior o traje de baño, alimentando así los rumores que aseguran que está soltera.