El abogado de Rosa Ortega se "calentó" tras enterarse del resultado del ADN: “Nunca me contó que…”

La historia de Rosa Ortega adquirió enorme visibilidad en las últimas semanas. Esa mujer que saltó a los medios, y a la Justicia, decidida a encontrar la verdad, la que se relaciona con su identidad que le habrían arrebatado de niña, dado que perjura que es hija de Palito Ortega.

El caso se transformó en un verdadero reality a través de la pantalla de América y más precisamente en el ciclo A la tarde, que conduce Karina Mazzocco, donde le abrieron las puertas en infinidad de ocasiones para que describa su problemática.

En ese escenario, Rosa narró el origen de su duda, que se remonta a una confesión en las últimas horas de vida de su abuela, la madre del famoso cantante, así como la apoyatura de la versión de otros familiares. Lo que implicaba una mentira horrenda escondida durante décadas.

Todo fue escalando, a tal punto que se armó un debate entre las partes. En ese raid, Ana Rosenfeld, en calidad de abogada de Palito, la confrontó en varias oportunidades. Incluso el mismísimo músico se expresó, de manera escueta, en una entrevista en la vía pública. Ambos con la teoría de que ya se había realizado un test en el año 2000.

Ahora se produjo una novedad impresionante. Resulta que el letrado que defendió a Rosa, Ignacio Trimarco, saltó a acusar de mentirosa a su clienta. Una declaración fortísima, que abrió las puertas a un campo de controversia y de escándalo mayúsculo.

En el devenir del programa de Mazzocco, Guido Záffora intervino para leer el mensaje explosivo que le envió Trimarco: “Me escribe tu abogado ahora, me dice ‘ella nos mintió en tod’. Te digo Rosa y vos contestas. ‘Tengo grabadas todas las conversiones y más’, dice. Te trata de mentirosa”.

Sorprendida, la sobrina legalmente de Palito sostuvo: “Ya se parece a Ramón y a Rosenfeld”. Mientras que el panelista Diego Esteves le consultó: “¿Sabias del ADN positivo con Juan (el padre legal y hermano de Palito)?”. De este modo, la mujer aclaró: “Yo le dije todas las cosas que le tengo que decir, no voy a entrar en el juego este. No me gusta el circo, le agradezco al doctor Trimarco, aca pongo un punto”.

Pero eso no fue todo, porque el letrado redobló la apuesta. Záffora leyó: “Mira lo que me dice Trimarco. ‘Nunca nos contó que había hecho una denuncia el año pasado, que había hecho la extracción de su adn y la exhumación del cadáver de Juan y que le habían notificado el año pasado. A ella le hicieron el adn el año pasado y se lo notificaron personalmente y le dieron copias de eso’”.