Rosa Ortega desafió a Palito a decir la verdad: "Me gustaría enfrentarlo cara a cara y que..."

El conflicto legal en torno a la supuesta filiación de Rosa Ortega con Palito sigue sumando capítulos, si no en Tribunales, al menos en el prime time de la televisión. Porque la mujer que asegura ser hija del cantante y ex gobernador de Tucumán volvió a expresar su pedido: que su “tío” se someta a un ADN.

Es que, a pesar de que Palito aseguró hace tiempo, escuetamente, que "eso ya se hizo en su momento”, Rosa insiste en que Ramón jamás apareció para hacerse los estudios. Es su palabra contra la del patriarca del clan Ortega y, para dilucidarlo, exigió algo muy simple: un “careo”.

Consultada sobre el tema por el móvil de LAM, la mujer que está anotada como hija de Juan, hermano del cantante, hizo una sensible observación acerca de los dichos de Palito: “Si él se hizo el ADN, entonces no está negando que estuvo con mi mama. Vamos… ¡él nunca se hizo el ADN conmigo!.

“Me gustaría enfrentarlo cara a cara en la televisión y que me diga si se hizo un ADN conmigo”, arremetió, desafiante. Y volvió a detallar lo que pasó cuando se realizó el análisis, día en el que el marido de Evangelina Salazar no estuvo presente.

“Yo fui y estaban el doctor Corach, Ana Rosenfeld, mi papá Juan, mi mamá y el ayudante del bioquímico junto a los abogados míos de ese momento. Él no estaba. Si estuvo escondido, no lo vi”, aseguró al cronista de el programa de América.

Y siguió: “Entramos y, como no tengo medios para buscar un perito, le dije a la abogada (Ana Rosenfeld) que me llevaba una muestra y ella me dijo: ‘Lo que vale es lo mío’”. “Ana dice que no fue abogada de mis papás y yo fui al Juzgado de Morón y saqué una foto en donde decía que ella lo era”, agregó.

Según Rosa, la abogada de las famosas “renunció cuando mi papá no fue a hacerse el ADN”. Y siguió, enfática: “En el expediente está su renuncia. Me duele que Rosenfeld tire su prestigio sabiendo que hay un documento en un juzgado. Yo no lo haría”.

Finalmente, manifestó estar decepcionada con Rosenfeld. “La admiré mucho porque la escuchaba defender a las mujeres, pero que diga la verdad”, señaló, y cerró, contundente: “Ramón no se hizo el ADN conmigo”.