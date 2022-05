La fulminante declaración de Palito Ortega sobre el ADN de su supuesta hija: "Ese capricho estúpido..."

En los últimos meses, un viejo escándalo dentro del clan Ortega volvió a cobrar vigencia cuando en A la tarde sacaron al aire a Rosa Ortega, la mujer que hace años reclama que es hija de Palito Ortega y no su sobrina y que llegó a desafiarlo a un careo público.

Rosa hace tiempo que sospechaba que su verdadero padre no era Juan Ortega, hermano mayor y ya fallecido de Ramón, y para dilucidar su filiación instó al cantante a realizarse un estudio de ADN. Según ella, Palito nunca apareció en el lugar donde se hizo el examen; mientras que él, cada vez que le preguntaron sobre el tema, lo dio por cerrado.

“Eso ya se hizo en su momento, muchachos”, fue todo lo que, durante mucho tiempo, le pudieron sacar al ex gobernador de Tucumán, que ahora, en diálogo con Juan Alberto Mateyko, en el programa La Movida de la Noche de Radio Mitre Córdoba, se animó a explayarse sobre este conflicto que sigue trayendo cola, al menos, en los medios.

"El ADN ya se hizo hace muchos años, por lo cual tuvo que ir el padre y tuve que ir yo, por ese capricho estúpido, a sacarnos sangre”, contestó, ofuscado y durísimo, cuando el conductor le consultó sobre el asunto.

“Está todo registrado y se hizo todo legalmente. Y le dio el 100 por ciento a Juan", aseguró el intérprete de La Felicidad, que está completamente cerrado a la posibilidad de que Rosa sea hermana de Emmanuel, Julieta, Rosario, Martín, Luis y Sebastián, los hijos que tuvo con Evangelina Salazar.

Indignado con el escándalo que se armó en los medios, Palito agregó: "Desde la hija de Gardel hasta acá, a la hija de Sandro, de Cacho Castaña, han cometido barbaridades y hasta han hecho exhumar cadáveres, No puede ser así".

Ortega, sin embargo, aseguró que el pedido de quien asume es su sobrina no tiene mayores consecuencias dentro de su familia: "Esto no afecta la familia, es algo que inventan los medios. Acá intervino una abogada, Ana Rosenfeld, la que hizo hacer todos los análisis y qué se va a decir, salió negativo".

“A mí me parece que esas bajezas tienen patas muy cortas y la gente no es tonta, vos no le podés vender cualquier cosa. Tal vez por un punto de rating te quieren sacar la cabeza. No se puede tomar a la gente como conejitos de India y llevarlos para acá y para allá. La gente se da cuenta”, concluyó el cantante, negado a realizarse un nuevo estudio, a pesar de que Rosa perjura que jamás lo hizo.