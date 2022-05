La tremenda revelación de Jimena Barón sobre su noviazgo con Mr Habano: "Me estoy replanteando la relación porque..."

A fines de 2021, Jimena Barón decidió blanquear su historia de amor con Matías Palleiro, alías Mr Habano. A pesar de la insistencia de Marcelo Tinelli, La Cobra nunca lo llevó al piso de La Academia. Pero sí se pudo ver algunas fotos en las redes sociales.

Ahora, en plena entrega de los Martín Fierro, Barón admitió que la cosa entre ellos está tirante, aunque confirmó que siguen siendo pareja en una nota con Intrusos. "Estoy repensando las cosas", informó a modo de título, después de pasar una mala racha por su hermano.

"Estamos bien, pero él viaja mucho", se quejó la mamá de Momo. "Ahora se fue tres semanas en pleno mayo, y es mucho, ¿viste? Hace viajes muy largos y me estoy replanteando el vínculo. Es mucho tiempo para irse, así son las cosas. Estamos bien, pero está ahí. Existe", explicó la cantante y actriz.

"Hace seis meses que estoy comiendo arroz yamaní con ensalada y vestida con jogging, siendo madre las 24 horas, porque soy así y ese es mi ritmo. En este año me estoy dedicando fuerte a la música, donde seguramente en breve podremos dar alguna novedad más o adelanto", contó sobre su trabajo.

A pesar que estaba con ganas de hablar, todo eso se fue cuando le nombraron los nuevos escándalos que protagonizó Daniel Osvaldo, su ex, junto a Gianinna Maradona, su ex amiga también. "No quiero, no quiero", se excusó.

Y sí se prendió a hablar del divorcio de Marcelo Tinelli, su ex jefe. "Sinceramente, los llamé a los dos y los putee bastante. A Marcelo le dije 'loco, seis horas poniéndome extenciones para venir acá, cómo vas a faltar'. En algún momento tenés que enfrentar. ¿viste?", se preguntó.

"Entiendo lo que pasa, las situaciones que se están dando, por supuesto, ¿Pero te vas a quedar callado o en silencio toda la vida? Venís, enfrentarás, es la vida, querida. El me explicó eso, que hay situaciones, que le van a preguntar y yo entendí, pero a los dos les dije que tenían que venir igual", sumó Jimena Barón.

"Es entendible que les cae en un momento difícil, ya sabemos eso, lo tengo claro. Pero también tenés que salir a hablar y a contar lo que pasó, es algo que sucedió y nada más. No pasa nada", cerró. Y a modo de final lanzó: "Bueno, se ve que yo ya aprendí", se rió.