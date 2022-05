Jimena Barón recibió una terrible noticia de su hermano Federico Barón, a un año de haber sido papá

Federico Barón, el hermano de Jimena, sorprendió a propios y extraños al anunciar su superación de la madre de su única hija, luego de un año de haberse convertido en padre de Matilda.



En una entrevista radial con el programa Detrás de escena, que sale al aire por AM 540, el actor y hermano de Jimena Barón contó que ya no está en pareja con Nara Zubieta, la madre de su única hija.



“Con Nara nos reencontramos el año pasado en la obra Trepadores, que produjo Nazarena Vélez, y hacía como 20 años que no nos veíamos, de la época de Chiquititas. Ahora surgió la oportunidad de trabajar juntos en Quién se queda con mamá, todos los jueves a las 22.30. Estamos felices”, comentó Federico.





“Estoy separado hace un tiempo. Va a ser la primera vez que salgo de gira luego de haber sido padre, así que no sé cómo haré. Va a ser todo un tema”, agregó el actor y hermano de Jimena Barón.



“La paternidad es maravillosa y todos los días aprendo algo nuevo. Con mi sobrino Momo no podía cambiar pañales porque me daba cosa y ahora lo hago automáticamente con Tili, mi hija", reveló Federico.



En cuanto a la separación con Nara Zubieta, Barón comentó: “Por suerte nos separamos en buenos términos y eso hace todo más sencillo. Tenemos buena relación. Ella es una excelente madre y siento que me gané la lotería”.





“Nos organizamos muy bien entre los dos y cuando tengo que quedarme con mi hija y me toca trabajar, por suerte me ayudan mi vieja y mis hermanas. Jime es una crack como tía, la tiene re clara y lo misma Isa, mi hermana más chica”, añadió.



Al compartir la primera imagen con su hija, el actor había comentado en su comento: “¡Soy padre! Después de una larga espera nació Matilda Barón. Recién te conozco y ya te amo, hija. ¡Soy muy feliz!”.