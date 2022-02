Jimena Barón compartió el tempranero horario en el que cenan con su hijo Momo

Jimena Barón retornó al país tras haberse instalado en Miami durante quince días para llevar adelante su nuevo proyecto laboral. Tras su regreso, compartió imágenes y videos del reencuentro con su hijo luego de tantos días sin verse.

La cantante y Momo son muy unidos, no se separan ni un segundo. Días atrás compartieron un viaje juntos por España, en el cual estuvieron las 24 horas del día sin tomar distancia el uno del otro. Y luego de eso, ella tuvo que subirse nuevamente a un avión pero esta vez por cuestiones laborales y sin la compañía de su pequeño.

Durante toda su estadía publicó cada momento y detalle de las grabaciones que se están llevando adelante para su próximo lanzamiento musical. Sin dar mayores detalles al respecto, “La Cobra” está en plena composición de nuevos temas y muy ansiosa por mostrar gran parte de todo lo que está sucediendo.

Sin embargo, al único que le permite escuchar sus canciones antes que salgan al aire es a Momo, su fiel compañero. Comparten un hogar en Buenos Aires, cada uno divirtiéndose con lo suyo y por momentos se reúnen en algún sector de la casa para divertirse y reírse sin parar.

En esta oportunidad, la ex jurado de “La Academia” compartió en sus stories de Instagram un dato que dejó impresionados a la mayoría de sus seguidores. “Cenamos a las 8 porque esta casa arranca 7 am y yo a esta hora ya no doy más”, escribió Barón ya a punto de irse a la cama.

Y agregó: “Acostarse no al toque de comer da un mejor sueño sin dudas, y a la mañana siguiente amanezco más liviana también. Horario de cena con hijos”. De esta manera, dejó en claro la rutina que lleva adelante cuando se tiene un hijo casi adolescente y que tiene las energías muy arriba.

Jimena también habló de la alimentación al momento de irse a dormir, y eso es otra de las cosas que está haciendo últimamente en sus redes sociales. Comparte con sus fanáticos las comidas que consume a diario y su forma de entrenamiento. No da consejos, simplemente se encarga de contar lo que ella decide hacer para verse mejor.

En un presente con grandes proyectos laborales, Jimena Barón siempre se toma unos minutos para hablarle a sus seguidores y mostrarles cómo lleva adelante la convivencia con la persona más importante de su vida: su hijo Morrison.