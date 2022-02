Jimena Barón confirmó la inesperada razón por la que se fue "soltera" dos semanas a Miami

Jimena Barón te canta la justa, siempre. Te guste o no, ella va de frente. Sólo escondió un poco su pesada historia con Daniel Osvaldo. Y otro poco lo que nace con Mr Habano, Matías Palleiro. Pero sino te la cuenta toda. Y ahora lo hizo ante las críticas que recibió tras decidir no llevar con ella a Momo, su hijo, durante las dos semanas que estará en Miami.

Desde que nació, Morrison es su gran compañero de aventuras. Se sabe que Daniel Osvaldo, su papá, hace mucho “la suya” y no suele estar presente al cien por cien para cumplir con sus responsabilidades con su hijo. Y es por eso que Barón es la que se encarga de criarlo, como sucede en una parte de las familias monoparentales.

Momo siempre la acompaña a donde vaya (sobre todo en los trip con Marley cuando graban Por el mundo). De vacaciones, de trabajo o mitad y mitad. Sin embargo, La Cobra cada tanto tiene obligaciones laborales que no puede compatibilizar con su rol de mamá, como la que la llevó a volar a Miami en estos días.

"Chicos me voy dos semanas a laburar, pero no puedo con la angustia. Vivo pegada a este niño. Los hijos te arruinan la vida porque sin ellos no tiene sentido", explicó la artista en las últimas horas en un posteo que compartió en sus redes, en el que se ve el nene, súper tierno, consolando su llanto con sus besos y caricias, lejos del mundo hot al que nos tiene acostumbrados.

Luego de la despedida, Barón reveló el motivo de su viaje, un proyecto postergado que necesita de su presencia full time en Miami, lejos de su rol de mami. Con una foto desde el avión, la ex jurado de La Academia de ShowMatch les habló a sus seguidores desde el corazón.

“Hace dos años que tengo un disco por terminar, mucha ilusión y mucho miedo. Lo importante es hacer las cosas igual, con mucho miedo, pero no tanto como para no hacerlas. Lo que da ilusión y no se hace queda adentro con gusto feo”, arrancó.

Y Jime cerró, emocionada: “Desde que hago canciones, mi vida es lo que siempre soñé. Gracias a los que me dejan hacerles compañía, me cumplen el sueño de toda mi vida”.