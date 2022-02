Frente al espejo, Jimena Barón enamoró a todos

Jimena Barón viajó esta semana a la ciudad de Miami por motivos laborales. La actriz y cantante estará dos semanas fuera del país y compartió sus sensaciones en las redes sociales. Recordamos que la compositora tuvo que viajar sin su hijo Morrison Osvaldo y se mostró muy angustiada por ello.

“Hace 2 años que tengo un disco por terminar, mucha ilusión y mucho miedo. Lo importante es hacer las cosas igual, con mucho miedo, pero no tanto como para no hacerlas. Lo que da ilusión y no se hace queda adentro con gusto feo.

Desde que hago canciones mi vida es lo que siempre soñé. Gracias a los que me dejan hacerles compañía, me cumplen el sueño de toda mi vida” escribió Jimena en su cuenta de Instagram en pleno vuelo a Norteamérica.

En las últimas horas, Jimena Barón compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a una gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la intérprete de “La Cobra” desplegando toda su hermosura ante la cámara, sentada sobre una cama y en frente de un gran espejo. La morocha lució una sola prenda de color negra. Además, la morocha complementó con su cabello recogido y su rostro al natural sin una gota de maquillaje.

“Hola” y un simple emoji de corazón blanco fue el corto epígrafe que eligió Barón para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Jimena Barón

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la ex pareja de Daniel Osvaldo se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 110 mil corazones. Además, la mediática artista recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su espléndida figura física de parte de sus más fieles followers.