Conocido periodista confesó que Mirtha Legrand lo retó por su aspecto en un importante evento

Durante su presencia en la entrega de los premios Martín Fierro, Mirtha Legrand tuvo un intercambio con un conocido periodista mientras la transmisión de la gala estaba en un corte comercial, y ahora el protagonista de tal situación confesó que la diva lo retó por su aspecto.

Mientras Legrand agradecía una costosa alhaja que le obsequiaron en la ceremonia, la legendaria conductora enfatizó: “Ahí lo tienen a Nacho para preguntarle a ver si vuelvo o no vuelvo. ¿Ustedes quieren que vuelva? Yo les prometo, les juro, que voy a seguir trabajando. No bajo los brazos”.

Por su parte, en una nota para un móvil de A la tarde (América), el productor explicó: “Por ahora no vuelven ninguna de las dos, estamos viendo dónde. Todavía no puedo negociar con nadie”. Además, en ese programa el panelista Guido Zaffora agregó. “El canal le ofrece un presupuesto que Nacho no quiere agarrar. Tiene prioridad hasta el 1 de junio, si no arreglan Mirtha tiene libre albedrío para irse donde quiera”. Mientras que Luis Ventura aportó: “Según lo que yo sé, eltrece quiere solo a Mirtha”.

Además, Ventura, quien fue el encargado de entregarle la joya a Mirtha Legrand, confesó: “A mí en los siete minutos que duro el corte, seis y medio fueron retos (…) Que estaba gordo, que me tenía que cuidar, me miraba los zapatos si los tenia lustrados. ¡Por suerte eran de charol! No se le escapa nada”.

Por otro lado, el panelista contó detalles de la trastienda del agasajo a Mirtha. “Lo de la joya no estaba considerado, no estaba programado. Cuando fui a buscar el Martín Fierro de brillantes para Susana, el joyero (como era de una joyería comercial auspiciante de su programa) me dijo: ‘quiero regalarle esto a Mirtha, dáselo’. Conté lo que tenía y nadie me dio una respuesta. Mirtha no tenía que subir al escenario”, comentó.

Finalmente, Ventura expresó que la idea ira regalarle los aros de brillantes a Mirtha Legrand cuando su nieta recibiera su galardon en el rubro conducción. “Sube Juana, pensé que iba a subir Mirtha y cuando veo que se empieza a despedir digo: ‘¿qué hago con la joya?’ Cuando terminó, me mandé y el micrófono estaba sin audio. Marley dijo: ‘vamos a ir a un corte porque tenemos una sorpresa para Mirtha. Dan un corte de siete minutos y en ese momento veo que se para Nacho y la acompañan hasta la escalera. En el atril me dice: ‘¿de cuánto era el corte?’ De siete minutos, le digo. Y me dice: ‘ah, yo no sé’. Me preguntaba cada un minuto y yo le contestaba: ‘faltan 30 segundos’ y ella me miraba y me decía: ‘Ventura son largos estos segundos’ y así la fui estirando”, relató el comunicador y presidente de APTRA.