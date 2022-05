La emotiva suelta de globos que hizo Benjamín Vicuña para su hija Blanquita en New York

Nadie podría exteriorizar ese sentimiento, ese daga clavada en lo más profundo del corazón. Solo los que transitan por ese giro inentendible del destino, como es el caso de Benjamín Vicuña conocen a ciencia cierta el grado de dolor que habita en su interior.

Todos los 15 de mayo, el chileno siente, y sentirá, una emoción única, particular e indescriptible. Esa fecha lo marca a fuego en su piel, en su mente y en todos los rincones de su alma. Ese día del calendario posee una significancia tremenda, porque lo remite al nacimiento de Blanquita.

Ese pequeño sol que iluminó a Vicuña a Pampita, que lamentablemente apagó su luz a los 6 años, allá por el 2012 como producto de un virus muy extraño, que le frenó su existencia en este plano. Por eso, el chileno suele dedicarle hermosos homenajes.

Este domingo, el actor armó un posteo espectacular en su Instagram, con un texto extenso, en el que mixturó sus emociones más personales con un toque de poesía. Además, le agregó un video de Blanquita en la playa, totalmente sonriente y jugando con la arena.

"Hoy el tiempo me dice que cumples 16 años, el mismo que evapora los recuerdos con una crueldad no apta para niños. El tiempo que acomoda y engalana. Mi niña mujer que me enseñó cómo no tenerle miedo a la muerte, mi niña dulce”, puso Benja en un fragmento de su mensaje.

Mientras que en otro párrafo, el actor abrió de par en par su corazón y redactó. “Feliz nacimiento Blanca Vicuña Ardohain, renaces en todos los amaneceres, renaces en cada señal de Dios, cada vez que logramos vencer el tiempo y entendemos que todo esto es solo un paso de baile".

Pero eso no fue todo, porque Vicuña armó otra dedicatoria, con muchísima carga emocional. A raíz de encontrarse en New York, el trasandino compró un puñado enorme de globos blancos, los trasladó hasta una plaza al aire libre y tomó la decisión de soltarlos para que se los lleve el viento.

“Feliz nacimiento, Blanca”, le añadió el protagonista de El primero de nosotros a la publicación de ese video en su plataforma digital. Unos segundos muy emotivos, que generaron todo tipo de apoyos en las redes sociales, pero que solo él entiende del valor y el significado.