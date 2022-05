Fátima Flórez no fue invitada a los Martín Fierro y lanzó un picante comentario

El pasado domingo, cerca de 700 invitados llegaron al Hotel Hilton de Buenos Aires para la entrega de los Premios Martín Fierro. La velada fue muy especial por dos motivos: uno, por la vuelta a la presencialidad; otro, por ser la 50° edición. La gala se transmitió por Telefe y Marley fue quien la condujo.

Si bien muchos famosos estuvieron presentes en la velada, hubo otros que decidieron no asistir (como fue el caso de Marcelo Tinelli) y otros, directamente no fueron invitados. Este último fue el caso de Fátima Flórez. La humorista habló sobre esto en el programa radial de Marcelo Polino y lanzó un picante comentario.

Premios Martín Fierro

"No me invitaron pero además hay demasiado hombres en la terna y me parece que las mujeres hemos hecho un gran trabajo", señaló al aire. Luego, imitando la voz de Moria Casán, disparó: "Mucho hombre, mucho olor a bolas en el Martín Fierro, mucho masculino, así que acuérdense de las mujeres en el humor adoraciones".

Los nominados en la terna de humor fueron Martín “Campi” Campilongo por Flor de Equipo (Telefe); Roberto Moldavsky por Trato Hecho (Telefe) y Patricio Muzzio por La Peña de Morfi (Telefe). Finalmente, el que se alzó con el premio fue Campi.

El gran ganador de la noche fue MasterChef Celebrity. El reality culinario, conducido por Santiago del Moro, y que sale por el canal de las tres bochas se llevó el Martín Fierro de Oro.