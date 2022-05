El durísimo discurso de Diego Brancatelli en los Martín Fierro 2022

Intratables fue elegido como el mejor programa periodístico durante la emisión 2022 de los Premios Martín Fierro. Cuando todo el equipo del ciclo de América subió a recibir la estatuilla, menos Fabián Doman que no fue invitado, Diego Brancatelli cargó fuertemente contra el periodismo y contra APTRA.

"Aprendí cuando ganamos con Santiago Del Moro que el premio es del programa y no mío, pero quiero dedicarle 10 segundos nada más", comenzó diciendo Brancatelli. "Primero quiero dedicárselo a mis hijos, a mis soles: Valentín y Luca. Y después a Cecilia Insinga, que para mí es la mejor cronista de calle. Que es de Canal 13, que no hay grietas, es de TN. Y es la mejor de todas, aunque Aptra no haya tenido en cuenta a una mujer y a una cronista", sentenció contundente.

"Pero también al periodismo, que se saque las caretas y que hable de frente, diciendo desde dónde opina. Es simplemente, siendo intelectualmente honestos. Y vamos a volver, porque con este programa pusimos una senadora, un economista de diputado, pusimos políticos…", agregó. "Gracias a todas las autoridades. Volvemos, y volveremos por mucho más", concluyó el periodista.

Recordemos que Alejandro Fantino fue el encargado de brindar las primeras palabras del discurso antes de darle lugar a sus compañeros. "Voy a hacer muy escueto, me da mucha vergüenza hablar", dijo el conductor. "Simplemente voy a decir que comparto este premio con Fabián Doman y todo el equipo. Cedo la palabra para ellos que son hacedores televisivos de este éxito que se llamó Intratables después de agradecer mi pequeña intervención de mi rol de conducción".

En diálogo con Teleshow, Doman expresó su enojo. "Soy el único ganador en la historia de un premio que no es invitado a recibirlo. Yo me comuniqué con América hasta hace 15 días, con la gerencia de programación, para ver cómo hacíamos con la entrada y ahí me explicaron que yo no estaba convocado entre los invitados porque no había lugar", reveló.

Por su parte, comentó no entender los motivos por el que no fue invitado: "En la fiesta había gente absolutamente desconocida y también gente muy importante, por lo cual no había un problema de espacio. Si la idea era hacerle olvidar a la gente que yo estuve en Intratables no sé con qué objetivo sería. Dentro de todo esta es una situación bastante cómica porque no pasó nada grave, porque habla más que nada de un tema de desorden total. De falta de organización, y en este caso fui yo la víctima", concluyó.