La bronca de Fabián Doman con los Martín Fierro: "Soy el único ganador que..."

Este domingo las figuras de la televisión celebraron una nueva gala de los Premios Martín Fierro, luego de casi tres años sin que se realizara la ceremonia por las restricciones en torno a la pandemia de coronavirus.

En la terna de mejor programa periodístico resultó ganador Intratables (América). Alejandro Fantino fue el encargado de brindar las primeras palabras del discurso antes de darle lugar a sus compañeros. "Voy a hacer muy escueto, me da mucha vergüenza hablar", dijo el conductor. "Simplemente voy a decir que comparto este premio con Fabián Doman y todo el equipo. Cedo la palabra para ellos que son hacedores televisivos de este éxito que se llamó Intratables después de agradecer mi pequeña intervención de mi rol de conducción".

Claramente una de las grandes ausencias fue Fabián Doman, quien estuvo al frente del ciclo hasta julio de 2021. En diálogo con Teleshow, el periodista expresó su enojo. "Soy el único ganador en la historia de un premio que no es invitado a recibirlo. Yo me comuniqué con América hasta hace 15 días, con la gerencia de programación, para ver cómo hacíamos con la entrada y ahí me explicaron que yo no estaba convocado entre los invitados porque no había lugar", reveló.

"A mí me llama atención que APTRA no corrobore que los conductores de un programa que está nominado no estén invitados a la fiesta", sentenció. Además, elogió la actitud de Fantino por nombrarlo : "Alejandro es una gran persona, somos amigos y es un gran caballero; gracias a que fue tan amable y generoso conmigo, todo el mundo me llama y me felicita", aseguró. "En el 2021 hubo dos conductores: yo hasta el mes de julio y después Alejandro, así que hubiera estado bueno que estuviéramos los dos", agregó.

Por su parte, expresó no entender los motivos por el que no fue invitado: "En la fiesta había gente absolutamente desconocida y también gente muy importante, por lo cual no había un problema de espacio. Si la idea era hacerle olvidar a la gente que yo estuve en Intratables no sé con qué objetivo sería. Dentro de todo esta es una situación bastante cómica porque no pasó nada grave, porque habla más que nada de un tema de desorden total. De falta de organización, y en este caso fui yo la víctima", concluyó.