Luis Ventura recordó la “traición” que le hizo Tinelli cuando arrancó su romance con Valdés en 2012: “me juró que…”

Todavía resuena en el aire el ruido de semejante noticia. Los cimientos se resquebrajaron en el universo de la farándula con la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, que sorprendió a propios y extraños, por la velocidad de la viralización de la decisión de la pareja.

Ese indicio que brotó tímidamente se convirtió en una realidad absoluta, con la corroboración de los dos protagonistas de este binomio que experimentó una historia de amor de más de nueve años y sobre todo que se tradujo en una familia con la llegada de Lorenzo, hace ocho años.

Desde que surgió la novedad se maximizaron todas las averiguaciones, se intentó hurgar en los motivos que tallaron en la determinación de culminar el noviazgo. Una incógnita que todavía no se clarificó rotundamente, pero se lanzaron algunas teorías.

La mayoría de las probabilidades se direccionan a un desgaste en la convivencia, principalmente en la problemática de congeniar todos los hijos de ambos, que provienen de historias pasadas, ya sea con Sebastián Ortega en el caso de la modelo, como de Soledad Aquino y Paula Robles para Marcelo.

Lo cierto es que siempre se transformó en un misterio el punto cero de la pareja de Tinelli y Valdés, por eso Luis Ventura tomó la palabra este sábado para narrar lo que experimentó en carne propia allá por 2012, un entramado muy extraño en el que el animador le jugó una mala pasada.

En el devenir de Secretos Verdaderos, el periodista reveló: “Voy a contar algo que me tuvo muy enojado con Marcelo un tiempo. La historia del romance con Guiillermina la tenía yo, yo lo llamé por teléfono y le pregunté. Era mi tapa de la revista Paparazzi”.

En cuanto a las maniobras de Tinelli, Ventura agregó: “Y Marcelo me lo desmiente y tuve que cambiar la tapa, me pidió por favor que no ponga eso porque era mentira y yo cambié la tapa. Puse cualquier otra cosa y la revista no se la vendimos a nadie, fue un desastre la revista porque habíamos apostado todo a este tema que era una bomba”.

Hasta que se hundió en el momento más doloroso para él, que aconteció a las horas nada más. “Cuando me lo dijo le creí. Al otro día, doce horas después, Rial me dijo que Tinelli le confirmó el romance. Yo no lo podía creer, y me mostró el chat. Yo me quería matar. Después Marcelo me llamó y me pidió disculpas. Yo tenía una vena”.