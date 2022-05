El tremendo mensaje que mandó Guillermina Valdés tras la separación de Tinelli: "No hablo hasta que..."

La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés fue algo que sorprendió a todos en los medios argentinos. Y es que, no hasta hace mucho el conductor de Showmatch: La Academia posteó una foto con la modelo donde le declaraba su gran amor.

Fue Yanina Latorre quien reveló el motivo detrás de la ruptura: “Ellos venían mal. Todo empezó cuando vinieron de las vacaciones en Punta del Este. Me dicen que es por diferencias de convivencia. Ellos viven separados en diferentes departamentos, pero últimamente estaban más juntos. Juntar hijos grandes con chicos no fue muy bueno”.

Mientras en LAM hablaban de su separación, la pareja de famosos se comunicó con Ángel de Brito para aclarar la situación. “Hola Angelito. Si, estamos separados. No voy a decir nada por respeto a ambos. Nos queremos mucho”, lanzó el Cabezón.

Guillermina por su parte diálogo con Ciudad Magazine: “Estoy bien, nos separamos en buenos términos y nos llevamos súper bien, todo en armonía. Hay mucho amor entre todos los que formamos esta familia ensamblada durante estos años".

Ahora bien, fue Adrián Pallares quien lanzó una bomba: “Recuerdo que Guillermina Valdés dijo 'no voy a hablar hasta que alguien diga algo que no corresponda'. Lo advirtió en privado”.

Esta claro que la ex de Sebastián Ortega estaba haciendo referencia a lo que dijo Carmen Barbieri: “No rompió la pareja, porque hace bastante que ellos están libres. No hay engaño, pero solos no están".

Pícaro y buscando esclarecer todas las versiones que rondan sobre la separación, el conductor de Socios lanzó en vivo intentando advertir a Guillermina Valdés sobre lo que ocurre: “Capaz que es el momento para que escuche lo que dijo Carmen Barbieri y hable”.

Con el tema de que los hijos podrían haber sido el detonante de la separación, Guillermina habló con Luli Fernández para aclarar la situación: “Ella me habló de un muy buen vínculo con los hijos de Marcelo, me desmintió personalmente los rumores de una mala relación con alguno de los chicos”.

“Dice que se llevan muy bien y que incluso entre sus hijos también hay mucha relación, están transitando esto con mucha calma, cautela y amor”, agregó la panelista de Socios del Espectáculo sobre la charla que mantuvo con la ex pareja de Marcelo Tinelli.