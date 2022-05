La picante teoría de Carmen Barbieri sobre la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Carmen Barbieri opinó sobre la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. La actriz, que se encuentra al frente del ciclo Mañanísima (Ciudad Magazine), lanzó una picante teoría sobre el motivo de la ruptura.

"Me dijeron que se murió el amor hace ya unos meses. Yo sé muchas cosas que no voy a contar porque respeto a la familia, pero creo que hay alguien, una tercera persona", empezó diciendo Carmen.

Además, sumó detalles sobre la separación y aseguró que la pareja logró rehacer sus vidas. "Esta tercera persona no rompió la pareja porque ellos hace bastante que están libres, no hay engaño, pero solos no están", sentenció.

Cabe recordar que este martes en la noche se dio a conocer la noticia de la separación de la pareja, quienes decidieron ponerle punto final a su historia tras nueve años de relación.

Fue Ángel de Brito quien se contactó con los protagonistas de la noticia y a través de mensajes Tinelli aseguró: "No voy a decir nada por respeto a ambos, estamos súper bien". Mientras que Guillermina expresó: "Nos separamos en muy buenos términos y vos sabés cuánto nos queremos, vos sos testigo".

Según detallaron en LAM (América), la ruptura habría llegado luego del regreso de un viaje de verano. "Después de Punta del Este, la convivencia estuvo rara. No se llevan mal, pero no hay onda", comentó Yanina Latorre.

"No fluía. Marcelo estaba cansado de pelear. Guillermina estaba muy celosa de la relación de Marcelo con sus hijos", sumó Yanina Latorrer sobre los aparentes motivos de la separación de Marcelo Tinelli y su pareja.

Por su parte, Pía Shaw sumó: "No la querían seguir dilatando. No hay terceros en discordia ni nada. Se separaron con el amor que se tienen y por tener un hijo en común".