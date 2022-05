Tras el enojo de Dalma Maradona, Luis Ventura explicó por qué no la invitaron a los premios Martín Fierro

Este sábado, se vivirá el esperado regreso de los premios Martín Fierro tras un par de años de ausencia de la gala por la pandemia de coronavirus. Con la presencia de una gran cantidad de figuras de la pantalla chica, en el evento se le rendirá homenaje a Diego Maradona y su hija Dalma manifestó su enojo por no haber sido invitada.

El presidente de APTRA, Luis Ventura quedó señalado ferozmente por la hija del Diez, y lejos de quedarse callado explicó por qué los organizadores decidieron no invitar a la artista a la ceremonia de los premios Martín Fierro.

En diálogo con Marcelo Polino en su ciclo radial, Luis Ventura respondió a las fuertes críticas de Dalma Maradona. “Cada uno sabe quién es quién en esta historia, si la invito a ella tengo que invitar a todos los hijos de Maradona”, retrucó picante.

A su vez, Ventura explicó el por qué del tributo a Maradona, teniendo en cuenta que el ídolo del fútbol no estuvo involucrado en ningún proyecto televisivo en los últimos años. “Diego fue tema en los noticieros, no fue alguien que hizo televisión”, explicó sobre el particular motivo.

Dalma Maradona había deslizado un filoso descargo a través de las redes sociales sobre su disconformidad con la falta de invitación a los premios Martín Fierro. "¡Hola a todos! Me están volviendo loca preguntándome si voy a los Martín Fierro porque supuestamente le hacen un homenaje a mi papá. Mi amigo Gabriel Schultz no entiende cómo no nos invitaron", sentenció la actriz.

Finalmente, la actriz lanzó un filoso dardo contra Luis Ventura. "Demás está decir que sabiendo quién lo organiza, jamás estaríamos invitadas". En tanto que sobre la presencia de su hermano Dieguito Fernando en la gala, Dalma Maradona expresó: "No se preocupen. Vamos a estar muy bien representadas por él que sí está invitado y me parece perfecto! No todos tenemos que ir a todos lados siempre!".