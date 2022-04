La categórica decisión que tomó Dalma Maradona a poco de ser mamá

A principios de febrero, Dalma Maradona sorprendió a todos sus seguidores al anunciar la llegada de su segunda hija. "¿Puedo decir algo? Estuve hablando con Cayetano fuera del aire, tenía que tomar una decisión y quería consultarlo con él. Quiero contarles que estoy embarazada", disparó durante una edición de Un día perfecto, el programa del que participa en Radio Metro.

El anuncio generó sorpresa cuando dio a conocer el nombre que eligieron para la beba: Azul. Claramente en honor a Boca Juniors, el club de sus amores y del que su padre, Diego Maradona, también fue hincha.

A partir de ese momento, la atención se centró en la evolución de su embarazo. En este sentido, Dalma participó de una entrevista en Mañanísima. Allí, la panelista Estefi Berardi le consultó sobre su futuro como mamá: "¿Soñás con tener más hijos?". "La verdad que no. Me lo preguntaban mucho cuando había nacido Roma y tenía la presión de no poder decir que no, porque era una sola y siempre una hermana o un hermano está bueno”, aseguró la actriz. "Pero ahora con Roma y Azul ya no me da vergüenza decir que no quiero más nada. Se acabó", señaló de forma categórica.

Con la fecha cada vez más cerca, ya que el nacimiento está previsto para mediados de julio, la actriz comparte con sus seguidores el minuto a minuto del proceso en las redes sociales. Así, su perfil comenzó a colmarse de fotos de su panza y actualizaciones de sus estudios.

En este sentido, en una publicación reciente, Dalma reveló la inesperada coincidencia que vivió en pleno control médico. Primero, contó que ya comenzó a atravesar la semana veinticuatro y que, además, estaba a punto de someterse a un análisis de glucosa. Unos minutos más tarde, expresó asombrada: "Me sacó sangre la misma genia que me hizo el estudio de glucosa hace tres años con Roma en la panza".