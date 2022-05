Por primera vez, Carolina Baldini habló de su separación de Diego Simeone: "Fui yo quien..."

Luego de 15 años, por primera vez Carolina Baldini habló de su separación de Diego Simeone, con quien estuvo casada durante más de dos décadas y con quien tuvo tres hijos: Giovanni, Giuliano y Gianluca.



En la noche del viernes, la ex modelo se sentó en el estudio de LAM y contó detalles hasta ahora desconocidos de su relación con el hoy entrenador del Atlético Madrid, de España, y de su actualidad sentimental.





“Hace un año que estoy soltera. Me encantaría estar en pareja, pero hijos no quiero tener más”, comentó Carolina Baldini como invitada al programa que conduce Ángel de Brito, quien luego fue a fondo sobre la historia con El Cholo.



“La separación fue en buenos términos. Siempre hay alguna cosa, no te voy a mentir. Pero la verdad es que fue muy amigable. Fui yo quien tomó la decisión de separarnos”, reveló la ex modelo.



En cuanto a las distintas versiones que circulaban en aquel momento en torno a los motivos de la ruptura de la pareja, Baldini volvió a aclarar que las razones básicamente estuvieron vinculadas al desgaste de la relación.



“Estoy tranquila porque di todo en la pareja. Empezamos cuando éramos muy chicos. Yo lo conocí cuando tenía 18 años. Y el amor se fue terminando. Hoy, ya está todo resuelto. Pasaron más de 10 años”, comentó Baldini.





Asimismo, explicó que decidieron dar a conocer la noticia cuando Simeone inició su relación con Carla Pereyra. “Cuando él encontró una pareja y yo entendí que tenía la intención de formar una familia, obviamente, le dije que hiciéramos el divorcio. ¿Cómo no lo iba a firmar si ya todo estaba terminado?”, sostuvo.



“Para los chicos fue doloroso. Nos sentamos los dos. Yo no podía hablar mucho y fue Diego quien lo contó. Giovanni tenía 15 años y se le cayeron algunas lágrimas. El otro miraba y el chiquito daba vueltas por ahí. Pero, para los hijos, ver a los padres tranquilos es lo mejor que puede pasar”, concluyó.