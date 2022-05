La increíble confesión de la ex del Cholo Simeone: "Nunca imaginé que..."

Carolina Baldini, la ex del Cholo Simeone, actual entrenador del Atlético Madrid en la primera división del fútbol español, apareció en los medios y confesó que lleva una vida fuera de ellos en la actualidad. Puso un emprendimiento de indumentaria con una amiga al que le dedica muchísimas horas y, entre bromas y risas, confesó: “Nunca imaginé que trabajar sería tan difícil”.

¿Por qué se fue? "Era mucha exposición, muchas peleas... No pude soportar tanta exposición. Yo me enganché mucho a ver los comentarios en las redes. Leía y decía: '¡Pero yo no soy así! Eso me mató. No soporté tanta maldad. Y me bajé de Twitter", explicó.

https://jwp.io/s/v08zd9e9

A su vez, cuando le preguntaron si se arrepentía de haber participado, ella fue contundente: "No, fue un momento de mi vida y yo no lo supe manejar -respondió-. Cuando estaba ahí, me sentía Jennifer Lopez, pero el problema era después, cuando veía las notas en las que me sacaban de contexto, cuando me subía a un avión y al minuto se publicaba en todos lados... No lo pude asimilar y me bajé de todo".

Con respecto a Simeone, agregó: “La separación fue en buenos términos. Siempre hay alguna cosa, no te voy a mentir. Pero la verdad es que fue muy amigable. Fui yo la que tomó la decisión de separarnos".

"Estoy tranquila porque di todo en la pareja. Empezamos cuando éramos muy chicos. Yo lo conocí cuando tenía 18 años, y el amor se fue terminado. Hoy, ya está todo resuelto: pasaron más de 10 años", confesó.

"Cuando él encontró una pareja y yo entendí que tenía la intención de formar una familia, obviamente, le dije que hiciéramos el divorcio. ¿Cómo no lo iba a firmar si ya todo estaba terminado?", reflexionó.

Finalmente, la ex del Cholo Simeone explicó que se hace tiempo para entrenar de lunes a viernes y destacó que pone una atención especial al cuidado de su alimentación, ya que, de invitada en LAM, declaró que no come “carnes rojas” ni “harinas”.

Y dejó una frase: "Hace un año que estoy soltera. Me encantaría estar en pareja, pero hijos no quiero más".