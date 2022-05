El mensaje de Ancelotti a Simeone y una revelación que estremece al Madrid

La ausencia del pasillo del campeón en el derbi entre Atlético Madrid y Real Madrid generó mucha polémica. El Colchonero anunció mediante un comunicado que no lo hará y Diego Simeone remarcó que le tiene un "grandísimo respeto al Real Madrid, pero mucho más respeto por nuestra gente". Ante esto, y al ser consultado al respecto, Carlo Ancelotti le restó importancia a la decisión y, al igual que su colega, mostró máximo "respeto", que extendió al Cholo, y a un "club vecino y amigo".

"Los italianos no están acostumbrados a esto, cada uno tiene que hacer lo que quiere, lo que siente y tenemos que respetarlo. Además el Atlético de Madrid es un club vecino y amigo, al que respetamos mucho a sus jugadores, a su entrenador y a su afición. Si lo hacen bien, si no lo hacen no pasa nada. Respetamos todo lo que hagan", añadió.

Ancelotti agregó que está "tan acostumbrado" a que se realicen gestos como el pasillo entre equipos, e insistió que su concepto del Atlético de Madrid no cambiará en nada aunque no lo hiciesen. "Si lo hacen, lo agradecemos, y si no lo hacen, el respeto para toda la entidad del Atlético de Madrid sigue estando en lo más alto", dijo.

En la misma rueda de prensa, el entrenador del Merengue confirmó que cuando finalice su vínculo con el club es posible que de a un paso al costado y le ponga punto final a su carrera: "Si todo va bien, en el Real Madrid me quedaría hasta los 80, ¿por qué no? Hasta que no me vuelva completamente loco. Mi idea es que el día que pare con el Real Madrid pararé de entrenar. He disfrutado mucho y buscar un equipo mejor en el fútbol mundial va a ser complicado".

"El día que el Real Madrid se canse puedo pensar en parar, no tengo problema, tengo muchas cosas que hacer después. No pienso de verdad que haya un club más grande que el Real Madrid. Terminar una carrera larga en este club es la mejor manera. Me quiero quedar muchos años, ganar muchos títulos, disfrutar del club y después hacer otra cosa. Ser marido, abuelo y aficionado", cerró.