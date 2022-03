La tristeza del Cholo Simeone en el velorio de su papá: a su lado estuvo su ex, Caro Baldini

Son momentos muy duros los que está viviendo el entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ya que su padre, Carlos Simeone, murió el viernes, a los 80 años, en el Senatorio de la Trinidad de Palermo.



El director técnico se encuentra en la Argentina desde hace unos días siguiendo de cerca el estado de salud de su padre. Llegó acompañado de su esposa, Carla Pereyra, con quien se casó en 2019 y que lo acompañó en el velorio, como se puede observar en las fotos que publicó Paparazzi.





Los restos de Carlos Simeone fueron velados en la cochería Zucotti, del barrio porteño de Palermo. El padre del técnico y ex jugador de la Selección Argentina había soñado con ser futbolista profesional, pero se dedicó a la venta.



No obstante, logró adentrarse en el mundo del fútbol como entrenador, ya que dirigió al equipo de veteranos del club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), en donde fue socio vitalicio.



En la despedida del padre del “Cholo” estuvieron presentes, además de la esposa del entrenador, Carla Pereyra, su ex esposa y madre de sus primeros dos hijos, Carolina Baldini; su hermana, Natalia Simeone, junto a su esposo, y Claudia Villafañe, entre otros.



Como era de esperarse, el Atlético de Madrid, donde Diego Simeone es ídolo por lo que hizo como futbolista y lo que hace actualmente como entrenador, le envió un mensaje en un comunicado.





“El padre de nuestro entrenador, Diego Simeone, y abuelo de Giuliano Simeone, delantero del Atlético de Madrid B, ha fallecido la pasada madrugada en Buenos Aires. Hoy es un día triste para la familia rojiblanca. El recuerdo a su memoria, la bandera de homenaje a nuestra afición situada en el Wanda Metropolitano ondeará a media asta”, expresan desde Madrid.



“Nuestro presidente, consejero delegado, resto de miembros del Consejo de Administración y todos los empleados queremos transmitir nuestro más sincero pésame y nos unimos al dolor de la familia. Descansa en paz”, concluye el comunicado.