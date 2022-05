María Valenzuela habló de su recuperación tras denunciar mala praxis: “Estuve sin comer…”

María Valenzuela habló nuevamente de su recuperación tras el grave problema de salud por un tratamiento odontológico mal realizado que la tuvo un tiempo sin poder ingerir alimentos sólidos, lo que provocó que llegara a pesar 35 kilos.



El viernes por la noche, la actriz estuvo como invitada en el piso de LAM y se refirió al drama que le tocó vivir a su recuperación, como vienen los avances desde que se sometió a una cirugía para mejorar el estado de su dentadura.





“Estuve dos horas contadas por reloj con la boca abierta, con el taladro, el torno, mientras trataban de partirme los dientes que no se rompían”, describió María Valenzuela sobre el tratamiento al que se sometió.



“Había elegido la música para estar en paz. Rosalía, la amo. Yo estaba con flamenco a full, pero llegó un momento después de dos horas que se me empezaron a caer las lágrimas, sin congoja, sin llanto, nada, sólo lágrimas”, expresó.



Además, la actriz relató una de las experiencias más inolvidables que le tocó vivir. “Me senté por primera vez a cenar en un restaurante. Me comí el primer plato y saqué foto del plato vacío, segundo plato y así hasta el postre. Y comía perfecto, todo sólido”, contó emocionada.



Luego de varios días instalada en Ushuaia, María Valenzuela explicó que pudo aumentar 9 kilos gracias a la nueva alimentación. “Yo esquivaba los espejos, terminaba de bañarme y pasaba de largo porque sabía cómo estaba físicamente”, agregó Valenzuela.





“Tocó la pandemia. No había odontólogos que te atendieran presencial. Las pasé todas, comía papilla, angustiada. Y Manuel (el odontólogo del tratamiento mal realizado) no apareció, le mandé carta documento a La Plata, porque atendía allá. Le pedí que me respondiera cuál era su aseguradora, para recuperar algo del dinero que puse. Me dijo que tenía todos los papales en orden y nunca me los dio”, relató.



“Me decían que era un monstruo, que era una calavera, que estaba espantosa, pero por suerte mi descargo sirvió para que mucha gente también expusiera sus situaciones y se sintiera acompañada”, concluyó María.