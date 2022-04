El esperanzador avance de María Valenzuela en medio de su delicado estado de salud

El estado de salud de María Valenzuela sigue generando preocupación en el mundo del espectáculo. Hace algunas semanas, fue la propia actriz quien reveló en sus redes sociales detalles del complicado momento que atraviesa.

"A todos los que se preocupan por mi delgadez este es el motivo", escribió Valenzuela como epígrafe al video que compartió. "Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer", comenzó relatando Valenzuela.

"Estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel (el nombre del odontólogo), te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina. No me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí", concluye el estremecedor relato de la actriz.

Luego, anunció que comenzaría un nuevo tratamiento para mejorar su situación. A partir de allí, fue mostrando todo el proceso en su cuenta de Instagram. Hace unos días, la artista viajó a Tierra del Fuego para someterse a la segunda parte del tratamiento que inició en la ciudad de Buenos Aires, y desde allí, en las últimas horas, anunció una importante noticia: logró subir 7 kilos.

En las imágenes que compartió se la ve pesándose en una farmacia de Ushuaia, y retrató el momento en el que la balanza indica 42 kilos.