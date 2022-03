Desmienten las declaraciones de María Valenzuela

Esta semana la reconocida actriz María Valenzuela difundió un video en donde denunciaba la mala praxis de un odontólogo al que había recurrido hace tres años para realizarse un implante y que le provocó un intenso dolor que, en sus palabras, no le permite alimentarse adecuadamente. Frente a esto, muchos se preguntaron si es algo normal o si se trata de un caso particular.

Daniel Paesani, odontólogo, especialista en dolor facial y fisiología del sistema masticatorio, habló con MDZ Radio y, aclarando haberse informado a través de los medios de la historia, analizó el caso. Recordó que en la prehistoria se comía la carne cruda y los dientes eran utilizados como herramientas, por lo que "del hombre de las cavernas al 2022, las cosas cambiaron mucho". "Hoy usted puede cocinar una comida y tiene un cuchillo y un tenedor, por lo que nadie hoy con la dieta contemporánea puede decir esto", señaló.

En ese sentido, sostuvo que posiblemente existan otros factores "que puedan estar afectándole a María Valenzuela y que pueden tener que ver con depresión o alguna cuestión que le hace perder el apetito y no la posibilidad de comer".

"Cuanto más dificultades para comer tiene una persona, más se incorporan hidratos de carbono", es decir "alimentos como pastas, pan o cosas que no requieren de dientes para ser comidas" y que "son los alimentos que más engordan", añadió.

Por lo tanto, Paesani consideró que no ve una "relación de lógica" en este caso y consideró que la difusión del video de María Valenzuela estaría perjudicando a su profesión. Asimismo, aclaró nuevamente que "no está bien que a una persona le pongan dientes que no tengan esa forma o filo para cortar". Sin embargo, "de ahí a que eso produzca lo que esta mujer dice, hay una distancia muy larga".