Cómo reaccionó Romina Pereiro cuando le preguntaron por Jorge Rial y su divorcio

Romina Pereiro no quiso dejar lugar a dudas y después de los ruidos que se escucharon en forma de rumores y repercusiones luego de su separación con Jorge Rial, uno de los conductores más emblemáticos de la televisión argentinas, contó cómo es su presente actual y se encargó de contestar todos los interrogamientos sobre su relación con el animador en una nota que brindó a LAM durante la presentación de su libro en La Feria del Libro.

“Ahora estoy mejor, acompañada, con amigos, familia, enfocada en mi trabajo; y eso me ayudo a salir del momento de la crisis”, contó Pereiro, que expresó todo lo que está viviendo en este momento y cómo sus seres queridos la ayudan día a día.

“Estoy mejor, por suerte bien. Me costó mucho todo lo mediático, eso es algo que me cuesta siempre. Sé todo lo que se genera, lo entiendo, entiendo el trabajo de todos; pero me costó un montón”, explicó Romina, la nutricionista en el ciclo de América.

“Con Jorge Rial nos seguimos viendo y hablamos. Hay buena onda”, confesó sorpresivamente Romina, que en ningún momento esquivó las preguntas realizadas.

“Me costó la repercusión, siempre me costó. Al principio de la relación con Jorge, también me costaba. Eso era lo que más me costaba, toda esa repercusión de la que no estaba acostumbrada y creo que nunca me voy a acostumbrar”, dijo luego de la pregunta de Ángel de Brito acerca de que si la ruptura se debió a algo interno o fue producto de la exposición.

Finalmente, la nutricionista explicó con pocas palabras que puede suceder con la relación y si ella la ve como algo definitivo y sin arreglo: “No hablo de eso. No quiero hablar ni dar detalles porque me incomoda. Nos seguimos viendo y hablamos. Hay buena onda”.

"No chicos, ni pienso en eso, no. además, son cosas que eso no se busca, ni idea La verdad es que ahora no lo estoy pensando", cerró Pereiro al momento de contestar la pregunta y los interrogantes acerca de que si se enamoraría de alguien más en el futuro o si lo estaba buscando.