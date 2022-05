Britney Spears compartió una devastadora noticia sobre su presente

Este sábado, Britney Spears compartió una devastadora noticia en la red. La cantante que libró una dura batalla legal por recuperar su independencia tras años de estar bajo la tutela de su padre, atraviesa uno de los momentos más dramáticos de su vida.

Tras haber anunciado el pasado 11 de abril su embarazo, Britney hizo un triste anuncio a través de su cuenta de Instagram. “Es con nuestra más profunda tristeza que tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagroso al principio del embarazo. Este es un momento devastador para cualquier padre. Quizá deberíamos haber esperado un poco más para hacer el anuncio [del embarazo] pero estábamos tan emocionados de compartir la buena noticia. Nuestro amor mutuo es nuestra fuerza. Seguiremos intentando ampliar nuestra hermosa familia. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Pedimos amablemente privacidad durante este momento difícil”, expresó la cantante a través de un comunicado.

Britney Spears estaba esperando su primer hijo junto a Sam Asghari tras haber sido antes madre de Sean Preston y Jayden James, de 16 y 15 años respectivamente, ambos de su relación con el bailarín Kevin Federline.

Durante el año pasado, Spears fue noticia durante algunos meses por el largo litigio judicial que mantuvo con su padre para recuperar su autonomía y la posibilidad de disponder de su fortuna. “Quiero recuperar todo. Quiero poder casarme y tener un bebé”, declaró en una oportunidad la cantante antes la la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny.

Además, Britney Spears había cargado contra la tutela de su padre, quien entre otras cosas le impedía quitarse el DIU que se le había implantado para que no tenga más hijos.

“Tengo un DIU en mi cuerpo, así que me es imposible quedar embarazada. Quise sacármelo para poder empezar a intentar tener otro bebé. Pero mi tutor no me deja ir al médico a retirarlo, porque no quieren que tenga más hijos”, argumentó la artista en aquella oportunidad.