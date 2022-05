Viviana Canosa rompió el silencio tras los rumores de romance con Luis Lacalle Pou

En las últimas semanas, el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou fue relacionado con reconocidas figuras de la escena pública tras haberse confirmado su separación. En medio de las versiones, surgieron algunos comentarios que vinculaban al funcionario con Viviana Canosa.

Decidida a aclarar los tantos en el asunto y cortar con los rumores que la conectan con Lacalle Pou, Canosa se comunicó a través de un mensaje con Karina Iavícoli, panelista de Socios del Espectáculo (El Trece).

Tras algunos instantes de suspenso y luego de que la periodista chequeara el contenido del audio de Viviana Canosa, procedieron a difundir sus palabras en el mencionado programa de espectáculos.

"A Lacalle Pou lo entrevisté el año pasado en la pandemia por Zoom, no lo conozco personalmente y desde la pandemia que no voy a Uruguay. La última vez que fui, estuve en Rocha haciendo un retiro espiritual", aseguró categórica Canosa.

Algunos minutos antes, Luis Ventura había sido el encargado de comentar la versión del supuesto acercamiento. "No quiero meterla en un quilombo. Es lo que dicen los uruguayos, no lo digo yo, yo repito lo que ellos me llamaron para preguntarme. Viviana Canosa cruzó el charco para hacerle una entrevista o que cuando él estuvo acá, sé que ella lo entrevistó y muchos uruguayos creyeron ver en esa entrevista que había como otra energía", deslizó el periodista.