Sandra Ballesteros reveló cuál es su estado sentimental mientras vive en Entre Ríos y está por adoptar un niño

Sandra Ballesteros fue la llamada “mujer fatal” de la década del 90. Alcanzó su fama y reconocimiento por sus grandes trabajos en el cine, el teatro y la televisión. La rompió como Eva Santoro, la villana de Resistiré, la novela protagonizada por Pablo Echarri y Celeste Cid en 2003.

Entre sus trabajos en TV se encuentra Lalola, Guapas, Alma Pirata, Gasoleros, Verano del 98 y muchos otros tantos. Además protagonizó el video clip de la canción de Charly García, Asesíname.

Sin embargo, las vueltas de la vida la llevaron hace ocho años a tomar la decisión de alejarse de los medios y cambiar rotundamente su vida. “Internamente sentía que necesitaba otra forma de vida, y que esa otra forma de vida estaba pidiendo desarrollarse”, contó Sandra Ballesteros en diálogo con La Nación.

“Fue algo tan definitivo que cuando mi papá me contó que había puesto en venta la estación de servicio de Villaguay, le dije casi sin pensarlo que no la vendiera, que yo me iba a hacer cargo”, sumó al respecto. Hoy vive en la pequeña localidad de Entre Ríos, donde atiende aquella YPF que le compró a su padre y se refugia en la música, Dios, y su propia huerta orgánica.

En aquella entrevista reveladora con el mencionado medio, además de contar cómo es su nueva vida alejada de los reflectores, habló de su deseo de ser madre. La ex actriz de 60 años contó que está en pleno proceso para adoptar un menos de entre 10 y 15 años. “iempre tuve ganas de ser mamá, pero no podía porque mi estado espiritual y emocional no estaban en sintonía. Creo que, de alguna manera, no se daban las condiciones para ahijar”, contó.

Fue en esa misma charla que salió la pregunta sobre su situación sentimental. La periodista le consultó a Sandra Ballesteros si estaba en pareja y su respuesta, entre risas, generó mucha sorpresa: “Sólo por hoy no”. Pese a que dejó muchas puertas abiertas no explicó a qué se refería con lo de por hoy no.

Se sabe que en su época de furor, era considerada una de las mujeres más llamativas del país y aunque nunca estuvo involucrada en una relación demasiado pública, se convirtió en fantasía de muchos. Sin embargo, Ballesteros admitió que en esta nueva vida vive únicamente con sus dos perras.