Santiago del Moro presentó a su tercera hija en las redes

Santiago del Moro fue papá por tercera vez el pasado 25 de marzo. Santa, la beba que nació del amor entre el conductor y María José Sánchez, fue presentada hoy en las redes sociales. "Santa mía", manifestó del Moro al mostrar la primera imagen de su pequeña.

Como era de esperarse, la publicación cosechó más de 140 mil "me gusta" y miles de comentarios de famosos de la talla de Catherine Fulop, Analía Franchín, Maju Lozano, Mica Viciconte, Pampita, entre otros.

Recordemos que Santiago y María José ya son padres de Catalina (11) y Amanda (7). "Pensé que sería un varón y me dicen que es una nena. Un día llegó a casa y nosotros teníamos muchos nombres. Mi hijita se va a llamar Santa, porque mi hijo se iba a llamar Santo o Santos, y cuando no fue nene quedó ahí. Es simple, mi duda era porque le van a decir Santi, como mi nombre y no quería", explicó el animador sobre cómo eligieron el nombre.

El día del nacimiento, el conductor utilizó sus redes sociales para compartir la feliz noticia. "A las 10:07 nació nuestra hijita Santa", escribió detallando que la beba pesó 3.020 kilogramos.

También compartió la foto con la huella de los pies de Santa. "Tan hermosa, tan llena de paz", agregó sobre la pequeña y agradeció los saludos que recibió la familia. "Gracias a todos por tantos mensajes de amor y mi agradecimiento eterno al personal de salud que siempre me acompaña y contiene".