Las primeras fotos de las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero junto al bebé de su papá y MIca Viciconte

Las hijas de Nicole Neumann conocieron finalmente a su hermanito Luca. Mientras Mica Viciconte todavía se encuentra internada, las niñas asistieron a la clínica y su papá, Fabián Cubero, compartió las postales familiares.

"Un momento súper esperado. Morí de amor con ustedes Indiana, Allegra y Sienna. Las amo", escribieron en el epígrafe de la publicación en sus cuentas de Instagram tanto Cubero como Viciconte.

En las imágenes, se puede ver a todo el grupo y también a cada una de las hijas de Nicole Neumann junto Luca, el bebé de Fabián Cubero y Mica Viciconte que nació hace pocos días.

Noticias Relacionadas Emocionada y conmovida: qué dijo Mica Viciconte tras el nacimiento de Luca Cubero

Las niñas demoraron unos días en conocer a su hermanito porque habían viajado junto a su madre durante el fin de semana, situación que desató polémica ya que muchos tomaron esa actitud como un acto de revancha de Neumann hacia Cubero y Viciconte.

En estos días, Nicole no ocultó su enojo cuando le preguntaron cómo tomaron sus hijas el nacimiento de su hermano. “Mi situación con Fabián caducó casi seis años. Así que vayan a buscar a los protagonistas. Me parece una falta de respeto para mi pareja que me sigan preguntando y hasta posiblemente para la pareja de él”, disparó la modelo.

Mica Viciconte y Fabián Cubero recibieron con alegría la llegada de Luca el pasado viernes 6 de mayo, en la Clínica Suiza Argentina, minutos antes de la medianoche. Se espera que este miércoles la pareja pueda regresar a su hogar con el flamante nuevo integrante.