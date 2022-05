La polémica decisión que tomó Poroto Cubero con el futuro de su hijo Luca (y que Mica Viciconte no se banca)

Luca Cubero llegó al mundo la noche del viernes 6 de mayo del 2022 a las 23:30 horas. Mica Viciconte y Fabián Cubero lo esperaban ansiosos. El bebé ya posee una cuenta de Instagram que acumula alrededor de 150 mil seguidores que están atentos a cada detalle del pequeño.

Mica Viciconte, desde que se enteró de que estaba embarazada, no paró de compartir fotos de su panza y los momentos en familia que pasaba junto a Fabián Cubero y las hijas que el ex jugador de Vélez tuvo con Nicole Neumann, quien no felicitó a los padres por la llegada de Luca.

Con la llegada de Luca, Mica recibió cientos de mensajes de felicitaciones y apoyo por parte de varios famosos como Pampita, Flor Vigna, Guido Zaffora, Mery del Cerro, Juariu, Julieta Nair Calvo, Cathy Fulop, Denise Dumas, Camila Salazar, Verónica Ojeda, entre otros personajes importantes.

Ahora bien, desde que nació Luca, las fotos y videos del pequeño no paran de circular por las redes sociales. Las primeras postales fueron tres que compartieron Mica y Fabián en una publicación compartida en su cuenta de Instagram donde escribieron emocionados: "No tenemos palabras para decir lo que sentimos. Te amamos @lucacubero y gracias a todos por sus mensajitos".

Los tíos del bebé por el momento solo pudieron conocerlo por videollamada, mientras que sus medias hermanas (Allegra, Indiana y Sienna) se encontraban de viaje con Nicole Neumann en el momento en el que Mica Viciconte dio a luz. Por el momento, no se sabe con exactitud si pudieron verlo.

Sin embargo, en más de una ocasión los padres de Luca contaron que las niñas están súper emocionadas por su hermanito ya que será el primer varón en la familia. Mientras que Nicole Neumann no dijo nada, pero reveló que sus hijas le piden que ella también vuelva a ser madre.

Como si fuera poco, Fabián Cubero está embobado con su hijo Luca y hasta compartió en sus redes sociales que el pequeño ya es socio del club Vélez Sarsfield, equipo en el que él jugó. Con una postal del carnet, el ex jugador mostró que su hijo seguirá sus pasos.