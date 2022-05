La tierna postal del primer domingo de Luca Cubero junto a Mica Viciconte y Fabián

Mica Viciconte se conviritió en madre el viernes 6 de mayo de 2022 a las 23:30 horas. La famosa desde que se enteró de su embarazo se mostró muy ansiosa y emocionada por la llegada de Luca quien rápidamente tuvo un nombre porque sus padres no dudaron en elegirlo cuando se enteraron.

La noticia la dio en MasterChef Celebrity en medio de lágrimas. Y es que la ex participante de Combate se emocionó y lanzó: "es una linda noticia, que estoy embarazada. Estoy de casi cuatro meses, un montón. Sé el sexo, sé el nombre, todo. Es un nene. Fabián deseaba el nene a morir".

La participación de Mica en MasterChef con Luca en la panza fue algo que emocionó a muchos porque no solo se mostraba más sensible y muy atenta a los pequeños detalles sino que también esforzándose al máximo con todo lo que un embarazo conlleva. De hecho, saber que el bebé estaba con ella en todo momento la ayudó a disfrutar.

En diálogo con Infobae, Mica Viciconte reveló cómo fue su paso por el reality de cocina: "Me conocieron en una etapa en donde estoy embarazada, entonces también me encontraron en un momento más sensible y en este tipo de competencias está bueno que la gente vea realmente quiénes somos".

"En un momento, uno entra en una meseta, que es como por la mitad. Decís: 'No doy más'. No sé si era porque estaba embarazada o qué, pero estaba cansada. Después uno saca el ego y el orgullo. Dije: 'Dale, Micaela, sos vos, dale, seguí'. Uno saca fuerzas, se renueva, y empieza a abrir la cabeza, pero en ese instante no podía más. Pero creo que todos lo pasamos", agregó.

Y confesó: "Igual lo re disfruté el embarazo, agradecí haber trabajado, aparte me queda como recuerdo. Creo que también se puede mostrar otro tipo de mensaje, porque a veces uno dice que la embarazada no puede hacer nada. Por supuesto que hay embarazos con más riesgo y, obviamente, el médico te tiene que habilitar".

Con el nacimiento de Luca, Mica y Fabián se muestran súper emocionados en las redes sociales. Los famosos compartieron en el día de ayer tres postales en familia donde escribieron: "No tenemos palabras para decir lo que sentimos. Te amamos @lucacubero y gracias a todos por sus mensajitos".

Hace minutos Fabián Cubero compartió una emocionante y dulce postal del primer domingo de Luca junto a sus padres. En la foto se lo puede ver al bebé en los brazos de su padre junto a su madre en la cama de la clínica. "Mimándolo un poco", escribió el jugador de Vélez.