Barby Silenzi estalló contra Estefi Berardi y la tildó de mentirosa: “Deberías aprender más de…”

El universo de las redes sociales engloba cientos de aristas, de ángulos para profundizar, además de esa lógica poderosa de conectar personas en todo el planeta. El desarrollo de las plataformas digitales alcanzó un grado mayúsculo de impacto en la vida cotidiana de la sociedad y sobre todo de las celebridades, como en el caso de Barby Silenzi.

La pareja de El Polaco encontró en ese ámbito un espacio para generar un sustento económico, así como para exhibir sus actividades artísticas, relacionadas con el baile y el modelaje. Por eso, la mediática estalló de furia contra Estefi Berardi por una información sensible que vertió al aire.

Resulta que la panelista de LAM activó una especie de denuncia contra los famosos de un accionar espurio, que se vincula con la compra de seguidores, una mecánica algo desleal, que implicaría una mentira en cuanto a sus números para ayudarlos a vender con un precio más alto sus acciones publicitarias.

Al escuchar que Berardi aseguró que adquirió un millón de followers, Barby decidió saltar a su Instagram para desmentirla y utilizó conceptos muy tajantes. “Hoy día las redes son fuente de trabajo (y en mi caso hasta sostén de mis hijas) por lo que habría que tener un poco más cuidado Estefanía Berardi a la hora de dar información falsa", arrancó en su descargo.

En otra storie, Silenzi arremetió contra la panelista: "Quizás vos Estefanía Berardi que estás construyendo tu camino en base a datos que te viven desmintiendo, creés que todos son de tu condición. Deberías aprender más de tus compañeras y dejar de afectar el trabajo ajeno”.

Además, aseguró que no cayó en ninguna movida oscura para recopilar seguidores: “Por si no lo entendiste, mis redes son 100 por ciento reales y si primero me lo hubieses preguntado te hubieses enviado las métricas correspondientes. Quizás te conviene un cursito de CM (Community Manager) así podés hablar con propiedad de al menos un tema".

En la edición del martes del ciclo de Ángel de Brito se trató esta temática y Berardi apenas opinó: “Sí, que ella siempre tuvo muy buenos números, sabe que tiene mucha gente que la sigue. No sirve comprar seguidores porque Instagram le muestra tu contenido a un 10 por ciento de los que te siguen".