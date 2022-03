¡Arde la guerra en LAM! Estefi Berardi estalló de furia contra Cinthia Fernández: “Lo que hace es…”

Se desató un enfrentamiento, un cruce álgido que escala constantemente y se recrudece. Cinthia Fernández y Estefi Berardi se encuentran en pie de guerra, con una devolución de golpes filosos que no pareciera avizorar un coto, un cierre en el corto plazo.

Las dos panelistas se destinaron concepciones picantes, tanto en las redes sociales como en los ciclos televisivos en los que participan. Además, se toparon en dos noches casi consecutivas, primero el viernes en el cumpleaños de Pampito y el domingo en la celebración de Yanina Latorre.

En los dos eventos se negaron el saludo e incluso acudieron a actitudes irónicas. De hecho, Cinthia armó un descargo extenso en su Instagram el lunes y bramó: “No voy a saludar a una persona que me dijo dos veces psiquiátrica. Lo dijo en una nota. Mandé a cortar la parte en la que me vuelve a decir psiquiátrica”.

Además, en esos videos en las stories, Fernández pronosticó que no se quedará con los brazos cruzados y que frente a la utilización del término psiquiátrica en una nota televisiva de Berardi activará acciones legales, al menos eso dio a entender.

Frente a todo este campo de batalla, Estefi apareció, abordó el tema, miró a cámara en el programa de Carmen Barbieri y le respondió con vehemencia. De este modo se produjo otro capítulo de esta pelea de personalidades que comparte la condición de angelita, por sus participaciones en LAM.

En concreto, Berardi intentó explicar el motivo para destinarle la definición de psiquiátrica: “A mi me pareció gracioso llegar y verla así con el celular y los pelos tapándole la cara, yo me refería a ese personaje que armó para el video”. En referencia a unas imágenes en las que se ve como Cinthia le negó el saludo en la casa de Pampito.

Por eso, la ex Combate continuó con su alegato y agregó: “Yo llegué y me estaban grabando no es que yo hice prensa con esto, obvio le pido disculpas pero no me refería a ella sino al personaje que creó en ese momento”. Probablemente para evitar que todo llegue a Tribunales.

Cuando Barbieri le consultó si podría intentar limar asperezas con Cinthia, Estefi manifestó: “Yo siempre voy a pedir disculpas si ofendo pero lo que pasa es que Cinthia se enoja cuando uno habla sobre temas que ella expone en televisión sobre su vida. Yo con esta actitud no me voy a amigar con nadie porque si ella quiere hablar conmigo tiene mi teléfono, esto que está haciendo es patético”.